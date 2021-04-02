Представительство Зеленского обратилось в СБУ и к пограничникам из-за гастролей российского комика Абрамова в Украине

Представительство президента Украины в Крыму обратилось к Государственной пограничной службе Украины и Служба безопасности Украины из-за гастролей российского стенд-ап-комика Ивана Абрамова. Об этом 1 апреля сообщается на Facebook-странице ведомства.

Абрамов планировал провести в течение мая 2021 года в Украине гастрольный тур и посетить города Киев, Одессу, Харьков и Днепр.

“По результатам мониторинга представительством обнаружено, что Абрамов в августе 2019 года незаконно посещал временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым”, – подчеркнули в украинском ведомстве.

В частности, представительство сообщило, что 11 августа 2019 года в так называемом “Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым” состоялся сольный концерт Абрамова в Симферополе.

“В связи с нарушением Абрамовым правил пересечения административной границы при въезде на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым в 2019 году представительство обратилось к ГПСУ и СБУ с просьбой учесть предоставленные сведения при прохождении нарушителем пограничного контроля и вынесения соответствующего решения по Абрамову”, – подчеркнули в ведомстве.

Скриншот: Представництво президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

Абрамов – комик, музыкант, бывший КВНщик, широко известен благодаря участию в шоу Stand Up на российском телеканале ТНТ.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

С июня 2015 года въезд иностранцев в оккупированный Крым осуществляется по специальному разрешению, которое выдает Государственная миграционная служба, отмечает ГМС.

—