 

В мире сделали более 608 млн прививок от COVID-19 – Bloomberg

02.04.2021, 7:44, Новости дня
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К утру 2 апреля в мире сделали более 608 млн прививок от коронавирусной инфекции COVID-19, кампании по иммунизации начались в 150 странах. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, которое отслеживает ситуацию. 

Больше всего прививок сделали в США – 153,6 млн. В стране как минимум одну дозу препарата получили 30% граждан, полностью вакцинированы – 16,9%, ежесуточно делают 2,9 млн прививок.

На втором месте – Китай (118,2 млн прививок), на третьем – страны Евросоюза (75,5 млн), на четвертом – Индия (67,5 млн), на пятом – Великобритания (35,7). 

Наибольший процент полностью вакцинированного населения в Израиле – там ввели более 10 млн доз, как минимум одну получили 58% граждан, обе – 53%. 

Скриншот: bloomberg.com

Агентство отмечает, что каждые сутки в мире сейчас делают прививки 15,6 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в мире на 2 апреля 2021 года подтвердили 129,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 2,8 млн заболевших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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