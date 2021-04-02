 

На Донбассе 1 апреля ранения получили двое украинских военных – штаб ООС

02.04.2021, 7:44, Новости дня
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За прошедшие сутки, 1 апреля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, вблизи Песков боевики открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а возле населенных пунктов Старогнатовка, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Водяного, что в Донецкой области, российские наемники применили в направлении позиций украинских военных противотанковый ракетный комплекс. Вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганское и Золотое-4 боевики обстреливали украинские позиции с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселков Шумы и Новотошковка боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вследствие обстрелов два военнослужащего из состава операции Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых – удовлетворительное.

В ответ на обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь.

По состоянию на 7.00 2 апреля обстрелов не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/487214102311269/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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