Оператор “Северного потока – 2” заявил о военных провокациях в зоне строительства газопровода, Польша отрицает

Глава Кингисеппского филиала Nord Stream 2 Андрей Минин в комментарии российскому агентству “Интерфакс” заявил о регулярных провокациях со стороны польских рыболовных и военных суден, а также авиации в зоне укладки газопровода “Северный поток – 2”.

По его словам, 28 марта в марте в 1,5 км от газопровода появилась подводная лодка в надводном положении., которая могла повредить газопровод и судно-укладчик “Фортуна”. Он добавил, что на следующий день вокруг судна якобы выполнял маневры корабль польских ВМС, а 30 марта рядом с “Фортуной” находились два рыболовных судна, не отвечавших на вызовы по радиоканалам.

Кроме того, во второй половине марта увеличилось количество пролетов самолетов над трубоукладочными судами на небольшой высоте.

Минин заявил, что “регулярные провокации иностранных гражданских и военных судов” создают прямую угрозу безопасности судов проекта.

Вооруженные силы Польши опровергли эти заявления, добавив, что самолеты польской армии регулярно выполняют патрульно-разведывательные полеты в районе Балтийского моря.

“Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом”, – говорится в сообщении оперативного командования Вооруженных сил Польши в Twitter.

Marynarka Wojenna RP nie prowadzi * adnej dzia * alno * ci prowokacyjnej i realizuje swoje statutowe zadania zgodnie z prawem mi * dzynarodowym. Samoloty M-28B Bryza regularnie realizuj * loty patrolowe – rozpoznawcze w rejonie Morza Ba * tyckiego.

— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) April 1, 2021

В комментарии LIGA.net пресс-служба минобороны Польши добавила, что 29 марта судно ВМФ Польши выполняло задачи в открытом море на безопасном от Nord Stream 2 расстоянии и с соблюдением правил безопасности.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода “Северный поток – 2”, проходящего по континентальному шельфу Дании.

Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство заморозили, когда было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные санкции по отношению к проекту со стороны США.

На завершении строительства настаивает Германия, несмотря на то, что за прекращение строительства “Северного потока – 2” выступила немецкая партия “Зеленые”. В политической силе считают, что завершение строительства газопровода станет неправильной реакцией на аннексию Россией украинского Крыма и ее поддержку сепаратистов на Донбассе.

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