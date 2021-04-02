Эксперт Hill предрёк США новые внешнеполитические провалы из-за слишком большого высокомерия

Хотя президент США Джо Байден и заявил о «возвращении дипломатии» и своём желании наладить контакт с миром, на практике его действия лишь осложнили отношения как с союзниками, так и с соперниками, пишет The Hill. Тем не менее, как отмечает газета, дело здесь не столько в Байдене и его политике, сколько в высокомерии и чистоплюйстве американских элит в целом — качествах, которые мешают США вести эффективный диалог со своими партнёрами.



Reuters

В своей инаугурационной речи президент США Джо Байден устроил разнос внешней политике Дональда Трампа, пообещав, что Америка «восстановит свои союзы и вновь наладит контакт с миром». Месяц спустя на Мюнхенской конференции по безопасности американский лидер возвестил о «возвращении дипломатии». «Спустя десятилетия бесконечных войн и милитаризации американской внешней политики подобную страсть к дипломатии тяжело не приветствовать. Но настоящая ли она? Ответ, к сожалению, похоже, звучит как «нет», — пишет The Hill.

В первый же день своего пребывания в должности, не проведя никаких консультаций с союзниками, Байден отменил прокладку трубопровода Keystone, поставив, таким образом, крест на тысячах рабочих мест для канадцев и американцев. Месяц спустя, к печали демократов, Байден нанёс удар по проиранским ополченцам в Сирии, чтобы, судя по всему, «послать сообщение» Тегерану — сообщение, которое, конечно, дипломатичным назвать трудно.

Не прошло и месяца после этих ударов, как Байден назвал президента РФ Владимира Путина «убийцей», заявив, что тот «поплатится» за вмешательство в выборы США, после чего не преминул напомнить зрителям, что у Путина, по его мнению, «нет души».

Услышав такие высказывания, Москва отозвала своего посла из США. Практически сразу после этого инцидента «дипломатическая» команда Байдена прибыла на Аляску на встречу с китайскими чиновниками. Вместо поисков точек соприкосновения дипломаты начали переговоры, обрушившись на Пекин с острой критикой, что вызвало резкий отпор китайской стороны и перепалку двух сверхдержав, которую журнал Politico описал как «недипломатичную».

Между тем, не так давно его команда раскритиковала Берлин за то, что тот поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2», по которому, как предполагается, российский природный газ будет попадать из РФ в Германию. Некоторые члены конгресса выступают за введение санкций против компаний, которые имеют отношение к этому проекту.

Однако если Байден попытается задушить газопровод, американо-немецкие отношения может постигнуть настоящая катастрофа. В частности, по словам одного высокопоставленного немецкого чиновника, в результате этих усилий «значительная часть» ХДС и Христианско-социального союза в Баварии обратится против США.

В течение всего нескольких месяцев, как отмечает издание, Байден спровоцировал значительный дипломатический конфликт с союзной Канадой, подогрел спор с союзной Германией, сделал ставку на грубую силу, а не на дипломатию в диалоге с Ираном и, что хуже всего, довёл отношения с Россией и Китаем — странами, которые представляют экзистенциальную угрозу для США, — до самого низкого уровня с момента окончания холодной войны. «Это не дипломатический хаос, это череда серьёзных дипломатических фиаско», — констатирует газета.

Однако если посмотреть на ситуацию шире, то видимая неспособность американцев вести настоящую дипломатию не ограничивается только администрацией США. Показная добродетель и моральная снисходительность по отношению к другим странам — это неотъемлемый признак американской элиты. Ещё со времён Вудро Вильсона и его утопического обещания сделать мир «безопасным для демократии» многие американские элиты ведут себя на мировой арене с хвастливым нравственным чистоплюйством.

Госсекретарь Мадлен Олбрайт однажды, говоря о США, сказала следующее: «Мы — незаменимая нация. Мы стоим с гордо поднятой головой и проникаем взглядом в будущее куда глубже, чем другие страны». Ей вторил и Джордж Буш — младший: «Политика Соединённых Штатов заключается в том, чтобы искать демократические движения и институты в каждой нации и культуре и поддерживать их развитие, стремясь, в конечном счёте, покончить с тиранией в нашем мире».

«Неужели кто-то и впрямь считает, что страна, которая так невероятно гордится своим моральным превосходством, может по-настоящему вести дипломатию с другими странами? Обычные поборники противоположной партии будут радоваться тому, что Байден спотыкается на мировой арене, однако более глубокий анализ ситуации вскроет серьёзные культурные проблемы, довлеющие над американской элитой. Моральное чистоплюйство, которое стало обычным явлением в элитных колледжах Америки, породило поколение американских лидеров, которые теперь ездят на встречи с лидерами других стран с багажом из раздутого высокомерного морального превосходства», — считает The Hill.

Дипломаты должны обладать глубоким пониманием интересов своей страны, однако им нужно кое-что ещё — смирение. Для истинной дипломатии нужно понимать, что США могут быть не во всём правы — ведь у других народов тоже есть свои интересы и своя точка зрения. Напротив, американские элиты стали считать себя несравненными гуманистами. Бесцеремонная критика других стран — это общее место всей американской «дипломатии». «С таким высокомерным подходом нас ждут новые внешнеполитические провалы», — предрекает издание.