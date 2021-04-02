«Часики тикают» – немецкие врачи требуют немедленно объявить жёсткий локдаун

Немецкие учёные и врачи предупреждают: если в Германии немедленно не будет объявлен жёсткий локдаун, менее чем через четыре недели в отделениях интенсивной терапии не останется свободных коек, передаёт Welt. Причиной всеобщих опасений является более опасный британский штамм коронавируса — доля заражений в настоящий момент составляет почти 90% всех случаев. Однако мнения как рядовых граждан, так и политических деятелей по поводу строгих ограничений разделились.

Патрулируя улицы гессенского Оффенбаха, полиция следит за соблюдением комендантского часа. Он действует с девяти часов вечера до пяти часов утра. Без уважительной причины никто не должен выходить на улицу. Мнения разделились.

ЖИТЕЛЬНИЦА ОФФЕНБАХА: Многие люди выходят из дома после девяти часов, напиваются, устраивают вечеринки. Всё это способствует росту заболеваемости в Оффенбахе.

ЖИТЕЛЬ ОФФЕНБАХА: Я сам работаю в больнице врачом, и так дальше не может продолжаться.

ДРУГОЙ ЖИТЕЛЬ ОФФЕНБАХА: Вряд ли его (комендантский час. — ИноТВ) кто-то будет придерживаться. Я лично, скорее всего, продолжу выходить на улицу после девяти часов, потому что я не позволю отнять мою свободу.

Профсоюз работников полиции отмечает, что население всё меньше одобряет меры. Ожидается, что на Пасху им придётся предпринять жёсткие действия (против нарушителей. — ИноТВ). Маски, дистанция — правила всё чаще игнорируют, полицейских при проверках оскорбляют и даже оплёвывают.

В открытом письме главам федеральных земель Германии Бавария и Баден-Вюртемберг требуют последовательных действий. В «горячих точках» коронавируса должен быть задействован «стоп-кран» с объявлением ночного комендантского часа.

Для бургомистра Бремена Андреаса Бовеншульте общенациональный локдаун является крайним средством. По его словам, зачастую его эффект переоценён. Сначала должны быть исчерпаны другие меры. Для вирусологов ясно: проблема заключается в контактах.

КЛАУС ШТЁР, вирусолог: Дело в том, что основной источник заражений — это семья и круг друзей, а также, безусловно, рабочая среда, и именно здесь необходимо прилагать больше всего усилий.

Институт имени Роберта Коха предупреждает: часики тикают. Доля более заразной и опасной мутации коронавируса B117 составляет почти 90 процентов новых случаев заражения. Реаниматологи предостерегают: без немедленного жёсткого локдауна менее чем за четыре недели в отделениях интенсивной терапии будут заняты все койки.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2021 года.