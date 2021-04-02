Азиза рассказала о своем тяжелом восстановлении после вылета из шоу «Маска»

Спустя месяц после вылета из популярного шоу «Маска» российская певица Азиза постепенно приходит в себя. На сцене она выступала в костюме Пингвина, рассчитывая в нем дойти до финала, но жюри решили иначе.

Азиза сочла унизительным вылет из «Маски». В течение месяца она ничего об этом не говорила, но сейчас объяснила подписчикам в Instagram свою бурную реакцию. Артистка отметила, что решение жюри потрясло не только ее, но и Пиню с Филиппом Киркоровым. Несколько недель ей пришлось потратить на восстановление.

По словам певицы, справиться со стрессом ей удалось благодаря мыслям о скорой помолвке. Во время пандемии она занималась обучением русского итальянца Аллесандро, который однажды признался ей в своих чувствах, а Азиза ответила ему взаимностью. Подписчики певицы выразили ей слова поддержки, пообещав, что все получится и будет хорошо.

Стоит напомнить, что ранее Иосиф Пригожин высказался по поводу будущего проекта «Маска». Он считает его популярным шоу, а опубликованный в Сети список с именами участников — «фуфлом».

Источник: news.ru