 

В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины

02.04.2021, 7:28, Новости дня
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Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам, сообщил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций», – передает слова Волынца РИА «Новости».

При этом парламентарий утверждает, что Украина не нуждается в поставках электроэнергии из РФ и Белоруссии, так как у нее есть собственные серьезные мощности.

Кроме того, по мнению Волынца, белорусская электроэнергия является, по сути, российской. «Поэтому президент Литвы призывает украинский парламент, нашу исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии», – заключил украинский депутат.

Напомним, в начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем РФ и Белоруссии.



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