 

Имам посоветовал Маниже поменять песню для Евровидения

02.04.2021, 7:28, Новости дня
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Певице Маниже, которая представит Россию на «Евровидении», возможно, стоило бы поменять композицию из-за негативных отзывов, сообщил имам мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов.

По словам имама, участник «Евровидения» представляет страну, поэтому «стоит ориентироваться на восприятие людей». «Учитывая то, что много нехороших отзывов поступает в отношении той композиции, которую она выбрала для конкурса, с ее стороны, наверное, было бы верно выбрать что-то другое», – передает РИА «Новости» слова Мухутдинова.

В целом, рассказал имам, религиозные деятели не лезут в творческую жизнь исполнителей, поскольку «Всевышний дает человеку право выбора», хотя с точки зрения ислама, не принято, чтобы женщина откровенно одевалась, исполняла что-то на сцене. «Хотя ей надо отдать должное, она обладает хорошими вокальными данными, артистизмом», – добавил Мухутдинов.

Он также обратил внимание на происхождение певицы. «Манижа по национальности таджичка. Эта ситуация (негатив вокруг композиции) может быть использована нашими недругами для внесения раздора. Мол, посмотрите, как в РФ ущемляют права человека, народов, не дают песни исполнять, какие нравятся. Вопрос тонкий. Нужно и не допустить политических игр со стороны наших недругов, и достойно представить нашу страну на этом конкурсе», – заключил он.

Напомним, в начале марта в эфире Первого канала объявили, что участницей песенного конкурса «Евровидение-2021» от РФ станет российско-таджикская певица Манижа с песней Russian Woman.

Сенатор Елена Афанасьева жестко раскритиковала песню, спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила запросить информацию о процедуре выбора участника и песни для конкурса «Евровидение». В РПЦ заявили о возмущении женщин песней Манижи. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем РФ намерена поразить в 2021 году «Евровидение».



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