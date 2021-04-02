Назван срок окончания пострегистрационных исследований «Спутника V»

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02.04.2021, 7:28, Новости дня
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Пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершатся примерно к середине июня, после этого отчет будет передан экспертам Минздрава, которые должны принять решение о постоянной регистрации, сообщил директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.

«Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели – на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации», – передает слова Гинцбурга РИА «Новости».

При этом он отметил, что никаких принципиальных изменений в инструкции после завершений испытаний не будет.

Накануне руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава Инна Должикова сообщила, что в гражданский оборот введено более 10 млн комплектов российской вакцины «Спутник V».



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