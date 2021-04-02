 

Украина осталась без вакцины: Зеленского обвиняют в провале борьбы с коронавирусом

02.04.2021, 6:40, Разное
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Вакцинация населения Украины столкнулась с неожиданной проблемой. Авторы украинского телеграм-канала UKR_LEAKS сообщили, что поставки индийского препарата Covishield, который начали применять в Незалежной, прекращены, по меньшей мере – до осени.

В связи с этим они заявили, что, по всей видимости, президент Украины Владимир Зеленский провалил борьбу с коронавирусом. По неподтверждённым данным, в офисе главы государства не знают, чем теперь будут прививать граждан. Авторы публикации полагают, что скорее всего украинцам будут “докалывать” оставшиеся запасы Covishield в качестве первой вакцины, а в качестве второй – препараты, которые будут в наличии, когда она закончится. Таким образом, жителям будут вводить гремучую непроверенную смесь, поскольку неизвестно, как и насколько будут сочетаться два разных препарата.

Примечательно, что в самой Индии в настоящее время готовятся к началу применения российской вакцины “Спутник V”, от которой Незалежная отказалась. На этой неделе индийские надзорные ведомства рассмотрят заявку на использование отечественного препарата для экстренной вакцинации.

Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что до конца текущего года планируется привить не менее 60% взрослого населения страны. При этом уже тогда он пророчески отметил, что успех кампании будет зависеть от надёжности поставщиков вакцин.



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