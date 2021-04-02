 

Ужесточение ограничительных мер поддержали две трети жителей Германии

02.04.2021, 6:34, Новости дня
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Ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации более двух третей граждан Германии считают необходимым ужесточение ограничительных мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

По имеющимся у телеканала сведениям, 67% респондентов поддерживают призыв врачей Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной и неотложной медицины (DIVI), которые выступают за ужесточение действующих в Германии карантинных мер в течение двух-трех недель с целью недопущения перегрузки больниц. При этом около половины опрошенных (48%) полагают, что нынешние ограничения недостаточно эффективны для борьбы с пандемией. Это на 16 процентных пунктов больше, чем было в середине марта. Вместе с тем, как выяснили социологи, 24% жителей ФРГ назвали введенные карантинные меры «достаточными», передает ТАСС.

Кроме того, подавляющее большинство граждан Германии недовольны тем, какие шаги предпринимает правительство ФРГ и власти федеральных земель в борьбе с пандемией. Особенно это проявляется в вопросах, связанных с медленными темпами вакцинации населения. Так, 83% респондентов не удовлетворены ходом прививочной кампании. Согласно официальным данным, первичную инъекцию от коронавируса получили лишь около 10% жителей ФРГ. В проводившемся с 29 по 30 марта опросе приняли участие 1348 человек.

Накануне власти Берлина со 2 апреля ввели в городе комендантский час.

Напомним, 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля и продлении пасхальных праздников. Так, вместо 2, 4 и 5 апреля граждане ФРГ должны были отдыхать в условиях ограничительных мер с 1 по 5 апреля. Это вызвало резкую критику оппозиции и непонимание бизнеса. В итоге Меркель отменила это решение, признав его личной ошибкой и извинившись перед гражданами. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии.



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