Пушков призвал Украину не полагаться на США при нападении на Донбасс

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Минобороны Украины о якобы полученных гарантиях поддержки от Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией и призвал Киев не полагаться на США при планировании военной операции против Донбасса.

«Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса. Если даже Киев получил такие заверения от министра обороны США, они могут означать что угодно – от новых санкций против РФ до поставок оружия, но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Министерство обороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией.

Напомним, в середине марта полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.