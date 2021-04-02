Мнение: “Мясная дорога”

Военный историк Юрий Пашолок про историю с "Мясной дорогой", где танки Красной Армии давили отступающие немецкие части.

Вчера у меня поднимался вопрос потерь немецкой армии в 1945 году, который, скажем так, весьма специфичен. Связано это с тем, что ситуация была даже еще хуже, нежели у нас летом-осенью 1941 года. Связано это оказалось с тем, что периодически наши части попросту пленных не брали, дабы те не тормозили темпов наступления. С учетом того, что впереди шли танковые части, нагонявшие отступающие немецкие подразделения, порой бывало так, что их попросту сметали. О каком там точном учете потерь может идти речь.

Так вот, я вчера упоминал журнал боевых действий 50-го гвардейского тяжелого танкового полка. Сам полк таким не занимался, а вот его соседи да. И результат таких действий попал в формуляр под красноречивым заголовком "Мясная дорога". Дело было в январе 1945 года, как раз 11-й танковый корпус пошел в прорыв. И вот за соседями и был обнаружен тот самый пейзаж, который попал в формуляр. Не знаю, есть ли он на "Памяти Народа", я его сам копировал, когда отрабатывал дела полка. Меня-то больше интересовали "Черчилли", ибо 50-й ГвТТП был единственным полком, который воевал на Churchill II, но там и дальше оказалось очень интересно.

Собственно, тот самый эпизод.



ЦАМО РФ, фонд 3768, опись 651597, дело №1, л.36

Упомянутая в эпизоде 36-я танковая бригада входила в тот самый 11-й гвардейский ТК. Задача у полка была простая – выйти к Одеру. Начинали они операцию 14 января стильно южнее Варшавы, успев в первые дни операции выйти к Радому. Желающие могут посмотреть, сколько от Радома до Одера. На вооружении бригады были Т-34-85, а упомянутый эпизод – это район Томашув-Мазовецкого. Судя по всему, речь идет о вот этом эпизоде, когда бригада двинулась из Радома дальше.

На Памяти Народа это находится легко: Отчет о боевых действиях 36 тбр, ЦАМО, Фонд: 3412, Опись: 1, Дело: 178, Лист начала документа в деле: 22.

Естественно, про мясную дорогу ни слова, но достаточно сопоставит одно с другим (то есть указанные потери и место), и всё становится понятно.

https://yuripasholok.livejournal.com/13355542.html – цинк

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