Мнение: О назначении британской вакцины: только тем, кого не жалко

Человеколюбивая #Европа снова на высоте.

О крупных проблемах у шведско-британской, «оксфордской» вакцины от CoVID-19, которую выпустила в оборот респектабельная AstraZeneca, известно уже всем в России. Совсем вкратце, после начала её применения в #ЕС врачи стали фиксировать аномальный рост одной загадочной патологии – редкой формы тромбоза сосудов мозга в сочетании с падением уровня тромбоцитов (элементов крови, отвечающих за свёртывание). Это опасное состояние, из-за которого нарушается нормальный кровоток и может возникнуть отёк мозга, заканчивающийся смертью пациента.

Такая патология была известна и раньше, но встречалась редко: 3-4 случая на миллион человек в год. А после начала прививок вакциной от AstraZeneca частота выросла почти в 10 раз.

На всякий случай, препарат притормозили к использованию. Более того, Европейское медицинское агентство признало, что применение вакцины может быть связано с этой редкой патологией. Но потом… применение средства вновь разрешили. Дескать, польза от вакцинации всё равно перевешивает возможный #риск.

Хотя сейчас уже появились новые исследования, и из авторитетных учёных практически никто не сомневается: между вакцинацией и тромбозом синусов твердой мозговой оболочки, сопровождаемым падением числа тромбоцитов, есть связь. Наибольшему риску здесь подвержены #женщины от 20 до 55 лет. Впрочем, они вообще входят в группу риска как по тромбозам, так и по вероятности развития аутоиммунных заболеваний.

Врачи связывают эти сосудистые осложнения с работой эстрогенов, женских половых гормонов, а повышенную склонность к аутоиммунным болезням – женщины составляют около 80% пациентов, у которых они обнаруживаются – с большей активностью иммунитета. Можно сказать, что это побочное явление лучшей способности женщин защищаться от патогенов. Но не суть…

Итак, виновник роста случаев редкой патологии «хайли лайкли» установлен. И даже примерно понятен механизм, как она развивается в организме после вакцинации.

И что делает прогрессивная и человеколюбивая европейская #медицина в ответ на это?

Правильно, руководствуется прибылями фармкомпаний «здравым смыслом» и правилом если нельзя, но очень хочется, то можно.

Например, в Берлине медицинские власти ограничили целевую группу для вакцины от AstraZeneca 55 годами для женщин и 60 годами для мужчин. Прививку препаратом могут получить только люди старше этой возрастной черты. К слову, аналогичное решение приняла Канада.

Риск, понятное дело, для прививаемого. Польза – в основном для общества: пусть и на 60%, но вакцина от AstraZeneca работает, а значит CoVID-19, вошедший в Европе уже в третью волну заболеваемости, быстрее пойдёт на спад. Вывод – надо колоть AstraZeneca тем, кого уже не жалко. И пенсионные фонды будут довольны…

И эти люди ещё сомневаются, разрешать ли «Спутник V»!

А не закат ли это Европы уже – и европейских ценностей заодно?

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