 

Во Франции за сутки выявили более 50 тыс. случаев коронавируса

02.04.2021, 5:40, Новости дня
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На территории Франции за последние сутки выявлено 50659 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее медицинские службы страны подтвердили 59 тыс. заражений, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения при министерстве социальных дел и здравоохранения.

От последствий заражения коронавирусом во французских больницах за последние сутки умерли 314 человек. Всего же с начала марта 2020 года было зафиксировано 95976 смертей, из них 69932 – в больницах, остальные – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях, передает ТАСС.

За последние сутки были госпитализированы 2 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 480 попали в реанимацию. Общее число больных с COVID-19 во французских больницах достигло 28,5 тыс., из них 5109 находятся в реанимации. Всего с начала эпидемии во Франции выявлено около 4,7 млн случаев заражения.

В понедельник французские врачи предупредили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии коронавируса и призвали власти немедленно закрыть границы.



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