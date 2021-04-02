Во Франции за сутки выявили более 50 тыс. случаев коронавируса

На территории Франции за последние сутки выявлено 50659 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее медицинские службы страны подтвердили 59 тыс. заражений, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения при министерстве социальных дел и здравоохранения.

От последствий заражения коронавирусом во французских больницах за последние сутки умерли 314 человек. Всего же с начала марта 2020 года было зафиксировано 95976 смертей, из них 69932 – в больницах, остальные – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях, передает ТАСС.

За последние сутки были госпитализированы 2 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 480 попали в реанимацию. Общее число больных с COVID-19 во французских больницах достигло 28,5 тыс., из них 5109 находятся в реанимации. Всего с начала эпидемии во Франции выявлено около 4,7 млн случаев заражения.

В понедельник французские врачи предупредили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии коронавируса и призвали власти немедленно закрыть границы.