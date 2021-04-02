Панама одобрила экстренное применение «Спутника V»

Власти Панамы выдали разрешение на экстренное использование в республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила представитель Минздрава центральноамериканской страны Эльвиа Лау в эфире телеканала Telemetro.

«Мы тщательно изучили сведения о препарате и пришли к выводу, что он соответствует всем требованиям, действующим у нас. Мы выдали разрешение на экстренное использование этой вакцины», – приводит слова представителя министерства здравоохранения Панамы ТАСС.

Как отметила Лау, внешнеполитическое ведомство и Минздрав латиноамериканской страны уже работают над вопросом приобретения препарата.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили, что Панама стала очередной страной, зарегистрировавшей российскую вакцину «Спутник V».

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Панама», – сообщили в фонде, уточнив, что регистрация прошла по ускоренной процедуре.

«Решение регулирующих органов Панамы одобрить вакцину «Спутник V» обеспечит доступ населения страны к безопасной и эффективной российской вакцине. «Спутник V» признан по всему миру и является одной из ведущих вакцин для борьбы с коронавирусом и преодоления пандемии», – отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, 13 февраля стало известно, что Панама захотела купить «Спутник V». 23 января в стране выявили первый случай инфицирования «южноафриканским» штаммом коронавируса.