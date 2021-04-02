 

Мнение: Осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси

02.04.2021, 5:04, Разное
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В Тбилиси грузинские отморозки расписали памятник Грибоедову по итогам визита гражданина США Познера.
Власти Тбилиси пообещали, что в кратчайшие сроки все сотрут.
Вся эта история безусловно затруднит восстановление туристического потока в Грузию, о чем поговаривали в последние месяцы. Острые приступы габунизма в грузинской оппозиции, которой дирижируют из посольства США, это конечно способствовали и способствуют.

Источник: Colonel Cassad



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