 

Мнение: О нависшей угрозе над Владимиром Путиным

02.04.2021, 4:48, Разное
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Да, у Владимира Путина есть враг. Могущественный, сильный, коварный и многоликий.

На борьбу с ним российский #бюджет не жалеет средств, а российская #власть – сил. Собственно, практически вся актуальная политическая повестка последних лет связана с этой борьбой. Которая ведётся упорно и с переменным успехом. А значит, нынешний российский президент Владимир Путин по-прежнему в страшной опасности.

Кто же он, этот #враг?

Нет, не вашингтонский истеблишмент, периодически выдвигающий разных фронтменов при неизменном единстве целей. Не Ротшильды и не Рокфеллеры, как бы изворотливы и хитры они ни были. И даже не узник владимирской ИТК, берлинский пациент Алексей navanly Навальный.

Недавний, но всё ещё памятный инцидент с «мытищинским стрелком», который часами отстреливался от спецназа МВД и Росгвардии, а в итоге погиб от случайного возгорания, даёт полное представление об этом враге. Кстати, весьма примечательная деталь: отстреливался 61-летний Владимир Барданов от молодых профессионалов из «Грома» и «Рыси» холостыми патронами, а бросал в них светошумовые гранаты. Потому и никто из бойцов не пострадал, кроме одного: тот случайно выстрелил себе в ногу из собственного оружия.

И это красноречиво говорит о том, на кого сейчас натаскивают силовиков из Росгвардии и полиции. Нет, не на террористов с Северного Кавказа. Не на иностранных агентов, готовящих в тайне насильственную «смену Режима™».

Главные успешные операции росгвардейцев и полисменов в последние годы – разгоны стопроцентно мирных митингов и шествий оппозиции, где приходится иметь дело лишь с наивными девочками, хилыми хипстерами да не в меру активными старушками. Вот там – 100% эффективность и полный #успех. Дающийся, впрочем, тяжёлыми моральными травмами от случайных бумажных стаканчиков.

А против мало-мальски подготовленного человека – ну-у-у, вы же понимаете, это другое… ©

И знай про это всё Владимир Путин, он должен бы сильно обеспокоиться своей #безопасность­ю. Кто же его реально защитит хотя бы от десятка таких вот «мытищинских стрелков», задайся они целью взять власть?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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