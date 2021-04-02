Мнение: Письмо: “Ты очень нежный”

Разбирайте сами.

nobodyspecial1

Здравствуйте, уважаемая Эволюция, пишу вам в растерянности, и затрудняюсь даже сформулировать запрос. Дело в том, что я привык сам планировать и свою жизнь и в том числе направление и темп развития своих отношений, а в последнее время у меня появилось ощущение, что руль очень ловко и незаметно у меня отобрали. Если мне повезёт попасть на разбор, может быть смогу понять, где допустил ошибки и что сейчас ещё можно исправить.

Мне 46 лет, я, наверное, правильно будет сказать, средний предприниматель, занимаюсь делом, которое представляет собой страсть и смысл жизни, с детства. Очень много работаю, зарабатываю неплохо, но практически все вкладываю в развитие, образ жизни веду аскетический. В нем на регулярной основе только работа и спорт. Образование у меня школьное, потом зарабатывал на жизнь разными профессиями в городе и деревне, искал возможность встроиться в бизнес, которым сейчас занят, ну и нашёл. Дальше только самообразование. В молодости я был высоким, худым и болезненным, но потом серьезно занялся фитнесом, и к 30 годам поправил здоровье и построил отличную фигуру. Это позволяет мне летом, когда я активно занят спортивным хобби, тоже связаным с моей работой, легко заводить одноразовые и не очень романы. На серьезные отношения и, тем более, семью мой образ жизни не оставляет мне ни времени, ни сил. Кроме того я не готов тратить на женщин деньги, которые можно вложить в дело. Я всегда предупреждаю об этом на берегу, но это не особо помогает. Девушки обычно терпят какое-то время, потом начинают намекать на серьезные отношения, через полгода-год у нас происходит «нам надо поговорить», я объясняю, что ничего менять не намерен и мы после цикла больших или маленьких скандалов расстаёмся, с разумными девочками даже друзьями. Все это вступление к тому, что предыдущий опыт меня никак не подготовил к тому, что происходит в моей жизни сейчас.

С К. я познакомился два с половиной года назад во время спортивной поездки, которые я организую как хобби. Группа в тот раз состояла почти из одних девочек, но я не планировал новых романов. В Москве ждала тогдашняя моя постоянная девушка, а в группе итак была барышня, с которой я переспал в предыдущем году и которая явно планировала припереть меня к стенке в этом. Когда я увидел К., то решил что ей лет 35 – у неё фигура, как у мальчика подростка, но когда она сняла тёмные очки, стало видно что все 40. Потом в общем разговоре К. упомянула о взрослых детях, и получалось что не меньше 45. К. мне сразу понравилась и заинтересовала: было видно что она свободна – явно привыкла рассчитывать только на себя, и вообще была слишком независимой, но при этом ничем не проявляла, что в поиске – одежда, манера общаться, взгляд. И со мной разговаривала дружелюбно, но прохладно, я даже предположил, что К. лесбиянка.

Потом случилась ночь у костра, когда мы остались вдвоём, сидели и разговаривали, и я заметил, что К. прикасается ко мне плечом. Я очень осторожно ее приобнял, через полчаса мы уже целовались, а через два часа я унёс ее в палатку. В сексе К. мне дико понравилась, обычно женщины или сопротивлялись или сразу хватали меня за член, молодые чаще ломаются, взрослые чаще лезут в трусы, а она вдумчиво и с удовольствием обнималась, потом так же внимательно целовалась, но сама не проявляла как будто никакого желания перейти дальше. Я старый сексист, люблю когда ясно, кто кого трахает, агрессивная женская сексуальность мне неприятна. Утром я как обычно включил покер фейс и сделал вид, что ничего не было. Целый день все шло ОК, а к вечеру стало видно, что К. ищет возможности поговорить наедине. Это ничего хорошего не предвещало, но лучше было разрулить все сразу, не затягивая. Я сделал так, что мы ненадолго оказались вдвоём. К. подошла ко мне и на ухо прошептала: «Я просто хотела сказать, что было здорово. Ты очень нежный». Повернулась и ушла.

После этого до конца поездки мы общались, как и раньше, по-приятельски и не больше, распрощались как ни в чем ни бывало, а я ещё с дороги начал ей писать. Потом мне стало интересно, кто К. такая, и я поискал ее в Инете. Сказать что у меня был шок значит ничего не сказать. Оказалось, что К. 50 лет, она замужем за очень серьезным мужчиной и собственная карьера у неё весьма и весьма крутая. На этой волне я предложил ей показать свою рабочую площадку ребёнку, который вроде, по ее словам, интересовался тоже моей темой. Они приехали, я устроил экскурсию, К. поблагодарила и уехала. Я написал вслед и предложил в следующий раз показать своё дело ей одной и поподробнее.

Когда она приехала в Москву снова, то пришла уже одна, мы снова все посмотрели, покатались. К. замёрзла и дала мне потрогать свои ледяные руки, я грел их на груди, расстегнув куртку. Потом поехали ко мне пить чай, и я сказал что она мне нравится как женщина, но я не понимаю к чему наша близость, и чтобы К. сказала какие у неё ожидания от наших отношений. К. пожала плечами и засмеялась что у неё нет на наши отношения пятилетнего плана, я ей тоже очень нравлюсь и ее все устраивает. Каким-то образом мы в этот момент уже лежали в постели. Я ещё успел сказать, что непонятно, как это все монтируется с тем, что она замужем? Она спросила, мешает ли мне это, и я сказал – да. К. опять пожала плечами и сказала, что ей через час уезжать в аэропорт, и мы можем, конечно, ещё подискутировать. После этого мы больше не разговаривали, а ломали кровать, пока не зазвонил будильник.

Так все и пошло, я могу держаться максимум месяц, но потом чувствую, что меня тянет к ней как магнитом, я зову К., она иногда приезжает, иногда не может сразу и приезжает через неделю или две. Сначала я каждый раз придумывал повод, и мы попадали в постель как бы нечаянно, потом бросил. Но она все равно каждый раз спрашивает, что мы будем делать и никогда не приезжает просто потрахаться – мы всегда планируем какие нибудь занятия, хотя не всегда в результате вылезаем из постели. Вначале я писал или звонил К. только договориться о встрече, но теперь сам не заметил, как общаемся ей почти каждый день, и я ей рассказываю обо всем важном, что происходит у меня в жизни (а она мне очень мало о своей). Если я старался делать паузы, чтобы К. сама стала мне писать и за мной бегать, она спокойно ждёт – хоть неделю хоть месяц и потом так же радостно отвечает, как если б я через день написал. С ней никогда не скучно, у неё очень широкие интересы и отличное образование, она готова разговаривать, о чем угодно. Мы никогда не обсуждаем вне постели то, что между нами происходит – а в кровати К. мурлыкает как кошка всякую сексуальную ерунду, и один раз, когда кончала, закричала, что любит меня. Я промолчал, и это больше никогда не повторяется. Сколько раз я пытался спровоцировать К. на выяснение отношений, но она игнорирует все подставы и намёки, включает дурочку на полную.

Недавно я не выдержал, и снова сказал – меня не устраивает, что она замужем. К. была взволнована (хотя это вообще очень редко, что ее можно выбить из колеи) и объяснила, почему не может развестись (из-за младшего ребенка). Я предложил прекратить этот разговор, она тут же согласилась и уже три месяца не возвращается к этой теме.

Я никогда ничего не говорил своим женщинам о чувствах, потому что всегда знал, что это потом будет использовано против меня, и теперь мне очень трудно начинать, тем более что я не знаю, что же говорить. Привык выражать заботу делами и стараюсь это делать по отношению к К.

В результате всего я вообще не успел заметить, как оказался в ситуации, которая мне всегда казалась невозможной – в постоянной и очень близкой связи с замужней женщиной, от которой я в зависимости. Не знаю, любовь это или нет, но она мне очень нравится и в постели и как друг. Я хочу чтобы К. оставалась в моей жизни, но при ее ситуации мне, конечно, нечего предложить, сравнимого с тем, что даёт муж. Я боюсь, что рано или поздно она найдёт другого, или я дойду до ручки и пойду ва-банк как нибудь по-дурацки, но главное, хочу начать опять сам решать куда двигать эти отношения.

Буду очень благодарен за разбор, если сочтете его возможным!