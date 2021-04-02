Мнение: Сирийская текучка. Март 2021

Обзор сирийской текучки от одного из читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды".

Сирийская текучка. Март 2021

Идлиб, Алеппо, Ракка

В марте с оккупированной турецкой армией территории Сирии продолжались ставшие уже практически ежедневными обстрелы в горном районе Джебель-эз-Завия и в окрестностях городов. 21 марта террористы посредством РСЗО турецкого производства Т-122 «Сакарья» выпустили пакет снарядов по жилым кварталам Алеппо, который не подвергался подобным ударам около года. Местные источники сообщили о двух убитых и 18 раненых жителях. Сами боевики заявили, что обстрел является «актом мести» за авиаудары, которые ВКС России нанесли по нефтяному рынку «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сармаде, а также за артиллерийский обстрел силами САА полевых укреплений протурецких боевиков в двух километрах к северо-востоку от Эль-Атариба. Его, к слову, бандиты с помощью «Белых касок» попытались выдать за очередной госпиталь. Кроме того, еще в начале и середине марта правительственные войска наносили удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре протурецких боевиков в районе Тархин. Похоже, что подобные мероприятия, проводимые уже несколько месяцев, нанесли ощутимый урон финансовым интересам лидерам террористических группировок и их хозяевам в Анкаре. В конце марта МИД Турции даже вызвал российского посла и высказал свой многозначительный протест действиями России, которая, очевидно, принимает активное участие в подрыве экономического фундамента финансирования террористических организаций на территории Сирии.

Существенные проблемы Анкаре продолжают создавать курдские вооруженные формирования. С середины марта возобновились достаточно интенсивные боевые действия между сторонами к северу от Телль-Рифата и к северо-западу от Мэмбиджа (провинция Алеппо), а также в районе проведения операции «Источник мира» к северу от Айн-Исы (провинция Ракка). Турция и их ручные боевики в течение двух недель наносили артиллерийские удары по позициям «Сирийских демократических сил», в то время как сами курды не гнушались отвечать тем же, а так же ПТУРить турецкую технику. Несколько раз дистанция боев сокращалась до применения стрелкового оружия. К концу марта протурецкие боевики и «Сирийские демократические силы» отчитались о десятках уничтоженных бойцах противника.

Стоит отметить, что в преддверии обострения Турция целенаправленно наращивала собственную группировку в районе проведения операции «Источник мира». Местные источники также сообщили, что в начале второй декады марта было завершено строительство турецкой военной базы к северу от Айн-Исы. Также есть информация, что около 10 опорных пунктов было построено к северо-западу от Телль-Тамра (который также подвергался артиллерийским ударам со стороны турецких войск в период недавних боевых действий). На данный момент, несмотря на некоторую подготовку со стороны Анкары, успеха от очередного нарушения режима прекращения огня она не извлекла.

Не добиваясь успеха военной силой, Турция уже несколько месяцев помогает себе «неконвенциальными» методами. С помощью перекрытия водного потока Евфрата на своей территории, Анкара добилась значительного падения уровня воды в сирийской части реки, что уже привело к ухудшению энергоснабжения в провинции Ракка и угрозе засухи, которая и без того в страдающей от гуманитарных проблем стране может посодействовать возникновению голода.

Кроме того, на севере и северо-западе Алеппо были отмечены междоусобные столкновения между протурецкими бандформированиями. В начале марта немного постреляли друг в друга террористы «Сирийской свободной армии» и так называемого «Военного совета Аль-Баба», (данная группировка представляет собой очередную попытку Турции легализовать боевиков под видом местной «службы безопасности»). В конце месяца в кантоне Африн что-то не поделили между собой «Фейлак аш-Шам» и «Дивизия Хамзы». Сообщается, что бои удалось остановить только после вмешательства турецких кураторов.

Сами же турки также неоднократно подвергались атакам со стороны неизвестных в Идлибе. Скорее всего, подрывы колонн с турецкой техникой, о которых идет речь, были совершены боевиками террористических группировок, которые ранее входили в состав «Джебхат ан-Нусры», но после ребрендинга и курса Джуляни на легализацию, решили строить свое шариатское государство, с шахид-мобилями и гуриями.

Провинции Хасеке, Дейр-эз-Зор, Хомс

В пустынных районах Сирии сохраняется активность спящих ячеек «Исламского государства» как на территории, подконтрольной правительству, так и в оккупированных США районах. Судя по всему, действия проиранских формирований при поддержке ВКС России в «треугольнике» Сухнэ-Саламия-Карьятейн принесли некоторые плоды, и по сравнению с периодом январь-февраль ИГ серьезно поумерило свою активность в марте. Однако говорить о нанесении тяжелого поражения спящим ячейкам пока рано. В конце марта боевики «Исламского государства» опубликовали видеоматериал, в котором была запечатлена казнь двух сирийских солдат, захваченных в ходе налета на позиции САР в провинции Хомс.

В течение всего марта местные источники сообщали об участившихся перестрелках между курдскими вооруженными формирвоаниями и проиранскими подразделениями в районе Хишама и Хаваиджа (провинция Дейр-эз-Зор, восточное побережье Евфрата).

В лагере беженцев Аль-Холь, в котором содержится значительная часть связанных с «Исламским государством» элементов, курдские отряды «Ассайиш» снова проводят своеобразную КТО, так как только за март в лагере неизвестными было убито свыше 20 человек.



Провинция Дераа

В южных районах Сирии ситуация напоминает положение дел в пустыне. Только в роли «Исламского государства» выступают недопримирившиеся боевики некогда «Свободной сирийской армии». В феврале при посредничестве российского ЦПВС конфликт вроде бы удалось уладить, но в Дераа и соседних городах то и дело происходят нападения на правительственные войска. Местные источники сообщают о подготовке 4-й дивизии САА к очередной операции по усмирению наиболее рьяных «зеленых».

Вывод: конфликт в Сирии продолжает находиться далеко не в «тлеющем», а вполне себе в «воспламененном» состоянии. Да, боевые действия между сторонами идут в вялотекущем темпе, но постепенное ухудшение экономической обстановки (падение курса национальной валюты, санкции, отсутствие доступа к наиболее богатым нефтью районам на востоке страны и т. п.) в стране работает как канистра с бензином, которая пока что слегка капает в открытое пламя. Кроме того, в период с 16 апреля по 16 мая должны состояться выборы президента Сирии, которые наверняка также будут использованы «западными партнерами» и руководством незаконных вооруженных формирований для того, чтобы превратить бензиновые капли в хороший поток.

(с) "Сирийский наблюдатель"

PS. Как уже ранее писал, данный тлеющий конфликт, помимо рутинных терактов, КТО, обстрелов и терапевтических ударов ВКС РФ, имеет два серьезных направления эскалации – операция Турции против курдов в Рожаве и операция САА при поддержке РФ в Идлибе. Обе операции имеют военные предпосылки, но на текущем этапе сдерживаются дипломатическими методами.

PS2. Башар Асад выздоровел от коронавируса и уже вовсю работает. Выборы он разумеется выиграет – РФ, Иран, Китай и Ко его победу признают, США и прочая шобла, не признают. В самой Сирии у Асада как не было серьезных политических оппонентов, так и нет. Главой самой крупной "оппозиционной группировки" является террорист Джулани.

PS3. Плюс карты.



Северо-Восточная Сирия. Конец марта 2021.



Общая ситуация и событийка на 1 апреля от Southfront.



Иностранное военное присутствие на территории Сирии.

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