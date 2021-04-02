Эксперт указал на схожесть ДТП с Михаилом Ефремовым и блогером Эдвардом Билом

Если бы после аварии с актером Михаилом Ефремовым между встречными полосами поставили отбойники, то похожей аварии на Садовом кольце не случилось, сказал газете ВЗГЛЯД лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие Ведерки» Петр Шкуматов.

Первого апреля на Садовом кольце водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя другими автомобилями. В результате аварии сильно пострадала женщина – консультант Госдумы Мария Артемова. По факту происшествия московская полиция возбудила уголовное дело.

«На данном участке дороге уже ни раз происходили аварии. За последние несколько лет там произошло семь столкновений, что говорит о том, что это очаг аварийности. И сейчас хайп возник вокруг этой новости, не потому что во время ДТП произошло что-то из ряда вон выходящее, а потому что эта авария «по следам Ефремова». У данного происшествия достаточно тяжелые последствия, хотя мы видим здесь простую потерю управления транспортным средством при перестроении. Это случается», – говорит Шкуматов.

Напомним, менее года назад, в начале июня, примерно на этом же участке дороге произошло ДТП с актером Михаилом Ефремовым, водитель встречного автомобиля погиб. Эксперты отмечают, что в обоих случаях виновник аварии ехал по внутреннему радиусу кольца.

«Тяжелые последствия данной аварии возникли из-за отсутствия разделительного барьера. Дептранс Москвы, когда произошла авария с Ефремовым, прямо сказал, что отбойник, да и вообще разделительный барьер в этом месте ставить не будет, потому что считает его бессмысленным и ненужным. Результат налицо: аварии в этом месте происходили, происходят и будут происходить до тех пор, пока не установят разделительный барьер», – считает автоэксперт.

Ранее сообщалось, что одним из участников ДТП является автомобиль Audi RS 6 Avant блогера Эдварда Била (Эдуард Биль). Позже в Дептрансе Москвы рассказали, что данное транспортное средство в январе было снято с учета. На нем числилось более 566 штрафов, которые не приходили владельцу, поскольку он ездил на подставных номерах.

«В этой аварии, поскольку есть видеозапись, нет причинно-следственной связи с тем, что ранее автомобиль был замешан в огромном количестве нарушений. Этот водитель в данной ситуации ехал не агрессивно. Машины только стартовали со светофора, общая скорость потока была где-то 30–40 км/ч. Автомобиль блогера начал опережать основной поток по правым рядам и ехал приблизительно в 1,5 раза быстрее остальных участников движения, около 50–60 км/ч. То есть не с каким-то супер превышением скорости – это обычные скоростные режимы», – рассуждает Шкуматов.

Далее Audi RS 6 Avant начал перестраиваться из правого ряда в левые. Во время одного из таких перестроений водитель потерял управление и автомобиль вылетел на встречку, продолжает собеседник. По мнению эксперта, в данной ситуации мог оказаться абсолютно любой водитель.

«Может руль резко дернул, на газ или тормоз резко нажал, может его кто-то подбил или что-то случилось – непонятно. Но между его штрафами и поведением в прошлом и данной аварией нет причинно-следственной связи. В такой ситуации с потерей управления может оказаться абсолютно любой автомобилист», – уверен автоэксперт.

Кроме того, он объяснил, что в «безнаказанности» блогера за штрафы и несвоевременную постановку автомобиля на учет виновато сокращение сотрудников ГИБДД на дорогах. Камеры данную ситуацию никак не отслеживают. Поэтому для того, чтобы в городах было меньше таких случаев, а недобросовестных водителей отлавливали, следует вернуть инспекторов на дороги.

Летом прошлого года газета ВЗГЛЯД писала, что для того, чтобы обезопасить себя от ДТП, в первую очередь следует строго соблюдать правила дорожного движения на дорогах.