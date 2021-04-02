 

Мнение: Тренд

02.04.2021, 3:22, Разное
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Эскалация вокруг Донбасса очень сильно напоминает развитие событий вокруг Карабаха перед обострением и войной. Тогда тоже всё шло неспешно, но по нарастающей и без особых пауз.

Сегодня вначале Песков заявил, что перемещения войск внутри российских границ – сугубо наше внутреннее дело и никого не касается, хотя есть нюанс – номера на автомобилях идущих к направлению к Украине колонн техники принадлежат войскам Западного военного округа, но уже на территории Южного округа. Причем ни о каких учениях объявлено не было. Логично, что перемещения войск в такой ситуации вызывает внешний интерес.

Далее НАТО провело экстренное внеплановое заседание, на котором рассматривался один вопрос – “озабоченность” в связи с наращиванием российской военной группировки на границе с Украиной.

Глава Пентагона общался с украинским коллегой и заверил его в гарантиях поддержки. В чем выражаются гарантии – не сообщается.

Перед этим министр обороны США Остин и начальник Генштаба Турции Хулуси Аккар также обменивались информацией по вопросам региональной безопасности.

Завтра в Киеве собирается Совет безопасности. В Луганской области проводится сбор резервистов.

С “этой стороны” все тоже уже достаточно серьезно – в ДНР-ЛНР объявлен призыв военнослужащих.

В общем, пока ситуация стабильная, но с ярко выраженным трендом в одну сторону. На языке пропаганды это называется “игра мускулами”, причем играет первую скрипку здесь как раз Кремль.

Технически все может закончиться и бряцаньем железяками. Но вообще-то говоря, в таких обстоятельствах риски становятся все менее предсказуемыми и управляемыми.

Единственной причиной, по которой Кремль может вмешаться и ввести войска на Донбасс, является довод о защите российских граждан, так как раздача паспортов создала на территории Донбассе анклав, где уже проживает порядка 350 тысяч новоиспеченных граждан России. Но закавыка в том, что как и с Крымом, это есть сугубо внутреннее объяснение – раздача паспортов вместе с гражданством особо никем не признается.

В общем, пока все идет в сюжете Карабаха, но вот произойдет ли срыв в прямые столкновения, сказать никто не может.

Оценивать шансы такого столкновения сейчас также не слишком перспективно, хотя “продать” такую войну российскому населению Кремлю будет крайне сложно. Сейчас не 14 год, и как минимум одна из пяти ключевых заповедей Сунь-Цзы (которые по сути являются необходимыми условиями достижения успеха) – об обязательном единении власти и народа в войне – сегодня невыполнима. Сплачиваться вокруг Путина желающих как-то не видно.

Источник: Эль Мюрид



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