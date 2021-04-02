Пилят даже айсберги

Уникальный природный объект будет продан за границу. Правда или розыгрыш?

Буксировка айсберга. Фото из архива

Атомный ледокол «50 лет Победы» прямо сейчас буксирует в Мурманск многотонный айсберг. Уникальный груз проделает путь почти в 800 морских миль от берегов архипелага Земля Франца-Иосифа в порт Мурманск.

Там айсберг предстоит подвергнуть распилу, а после расчленения по кускам погрузить в трюм специального танкера, который и доставит его в Арабские Эмираты.„

В ОАЭ давно присматривались к арктическим льдам.

В стране, где питьевая вода дороже бензина, уровень ее потребления на душу населения самый высокий в мире, так что, опасаясь столкнуться с серьезным дефицитом, правительство уже не первый год призывает экономить. Дело в том, что водопроводная вода в Эмиратах почти совсем непригодна для питья. Арктическая же вода может стать неплохой альтернативой опресненной.

При этом еще в 2019 году правительство ОАЭ планировало начать поставки айсбергов с Южного полюса. Однако экологам удалось отстоять неприкосновенность Антарктиды, закрытой для промышленного освоения. Для транспортировки айсбергов оттуда пришлось бы лишить пингвинов излюбленных мест брачных игр, что в перспективе поставило бы под угрозу воспроизводство популяции птиц.

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Арктическая природа не менее хрупка, однако здесь экоактивисты оказались бессильны. Айсберг уже в пути; более того, если операция пройдет успешно, ОАЭ рассчитывает наладить аналогичные регулярные поставки. Логистическая цепочка разработана в корпорации «Росатом», которая, разумеется, заинтересована в пролонгации выгодного контракта.

Между тем из-за глобального изменения климата размеры арктической ледовой шапки неуклонно уменьшаются уже три десятилетия, к концу прошлого года они сократились до 4 млн кв. км.

Татьяна Брицкая

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