 

Пилят даже айсберги

02.04.2021, 3:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уникальный природный объект будет продан за границу. Правда или розыгрыш?

Буксировка айсберга. Фото из архива

Атомный ледокол «50 лет Победы» прямо сейчас буксирует в Мурманск многотонный айсберг. Уникальный груз проделает путь почти в 800 морских миль от берегов архипелага Земля Франца-Иосифа в порт Мурманск.

Там айсберг предстоит подвергнуть распилу, а после расчленения по кускам погрузить в трюм специального танкера, который и доставит его в Арабские Эмираты.„

В ОАЭ давно присматривались к арктическим льдам.

В стране, где питьевая вода дороже бензина, уровень ее потребления на душу населения самый высокий в мире, так что, опасаясь столкнуться с серьезным дефицитом, правительство уже не первый год призывает экономить. Дело в том, что водопроводная вода в Эмиратах почти совсем непригодна для питья. Арктическая же вода может стать неплохой альтернативой опресненной.

При этом еще в 2019 году правительство ОАЭ планировало начать поставки айсбергов с Южного полюса. Однако экологам удалось отстоять неприкосновенность Антарктиды, закрытой для промышленного освоения. Для транспортировки айсбергов оттуда пришлось бы лишить пингвинов излюбленных мест брачных игр, что в перспективе поставило бы под угрозу воспроизводство популяции птиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трепанация Арктики

Зачем российские атомные субмарины демонстративно сокрушают арктические льды

Арктическая природа не менее хрупка, однако здесь экоактивисты оказались бессильны. Айсберг уже в пути; более того, если операция пройдет успешно, ОАЭ рассчитывает наладить аналогичные регулярные поставки. Логистическая цепочка разработана в корпорации «Росатом», которая, разумеется, заинтересована в пролонгации выгодного контракта.

Между тем из-за глобального изменения климата размеры арктической ледовой шапки неуклонно уменьшаются уже три десятилетия, к концу прошлого года они сократились до 4 млн кв. км.

Татьяна Брицкая

Опрос

Эта новость — правда или розыгрыш?

1) Правда2) РозыгрышПРОГОЛОСОВАТЬ

994 Проголосовало

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Лариса Долина перед 65-летием экстремально похудела

23.07 / Врач дал важный совет по улучшению сна

10.12 / Белоруссия заняла 17-е место по алфавиту в международном рейтинге свободы слова

25.01 / “Могут заражать людей”: Ученые заявили о необходимости вакцины от коронавируса для домашних животных

24.09 / Госсегмент получит «Ультрикс» первым. Частные клиники отодвинули

05.01 / Оксанка-ларёчница – Личное мнение

24.06 / Мнение: Пандемию на десятилетия?

30.07 / Чего бы съесть эдакого органического?

12.08 / МИД Литвы: Тихановская записала видеообращение к соратникам под давлением белорусских властей

22.08 / Мнение: Призывы из прекрасного далека…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)