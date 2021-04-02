 

Мнение: В ДНР объявили военный призыв

02.04.2021, 3:16, Разное
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Руководство ДНР официально объявило о начале военного призыва в вооруженные силы Донецкой Народной Республики.

Помимо этого.

1. Глава Пентагона заявил, что США "не оставят Украину один на один с Россией" в случае "расширения военной агрессии РФ".
2. ГУР МОУ обвинило Россию в том, что та фабрикует условия для подготовки ввода ВС РФ на территорию Донбасса и Украины.
3. На территории РФ сегодня рутинно продолжались перемещения колонн техники ЮВО, в том числе и на территории Крыма.

4. В НАТО заявили, что "пристально следят за ситуацией".
5. Зеленский призвал провести военные учения НАТО на Украине в качестве ответа России.

PS. До кучи. Сегодня появилось видео самоубийства контрактника ВСУ, который сидя в блиндаже по накурке, выстрелил себе в голову из автомата.
Видео тут https://t.me/ToTCAMIJ1/7768 (осторожно, 18+)

Источник: Colonel Cassad



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