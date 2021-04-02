 

В России изменили порядок получения пособий по безработице

02.04.2021, 3:04, Разное
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Сообщается, что изменения затрагивают интересы отдельных категорий граждан. Среди них и уволенные из-за сокращения персонала, и женщины в декрете. Так, выплаты могут быть начислены не в первые три месяца после признания гражданина безработным, а в течение всего срока.Нововведения позволят урегулировать остро стоящие вопросы начисления пособий в тех случаях, когда период выплат прерывается или смещается дата его начала. Тогда начисления будут производиться на протяжении всего срока, вне зависимости от переносов и перерывов.

Отмечается, что граждане, потерявшие работу, в первые три месяца получат не пособие по безработице, а среднюю зарплату по последнему месту работы. Однако после им не может быть начислено пособие в максимальном размере. В Кабинете министров пояснили, что максимальный размер пособия начисляется с четвертого по шестой месяцы, а позднее 60 процентов заработной платы, “но не более 5000 рублей”.

Напомним, недавно в Счетной палате внесли предложение выплачивать пособия и семьям без детей. В случае дефицита денежных средств, им будет выплачиваться социальная поддержка. Подчеркивалось, что размер дефицита денежных средств зачастую серьезно превышает сумму пособия.



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