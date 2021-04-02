Выбросишь мусор — получишь пулю

По состоянию на 31 марта, в Мьянме военные убили более 520 человек, среди погибших немало детей. Страна на пороге гражданской войны.

Дороги в Янгоне, столице и самом большом городе Мьянмы, сейчас завалены мусором — это новая форма борьбы против военного переворота, который 1 февраля устроило в этой небогатой стране в Юго-Восточной Азии командование вооруженных сил. Жители мегаполиса с населением более 7 млн человек пытаются и таким нестандартным способом выразить протест против действий генералов. Горожане переворачивают урны, выкидывают на мостовые всевозможный хлам, а муниципальные службы его не убирают в рамках кампании гражданского неповиновения.

Впрочем, за такие протесты в Мьянме сейчас можно запросто получить пулю — военные и полиция легко открывают стрельбу по участникам непрерывных демонстраций протеста. По данным ООН, по состоянию на 31 марта убито уже более 520 человек, среди погибших немало детей — они чаще всего становятся жертвами шальных пуль.

Мьянму некоторое время назад потрясла история семилетней девочки, которую, как сказала местная онлайн-пресса, застрелили в Мандалае — втором по величине городе страны. В ее дом ворвались военные в поисках участников протеста. Они начали беспорядочную стрельбу, пуля попала в живот девочке, сидевшей на коленях у отца. Она умерла быстро, ее отец ранен. Брата убитой военные избили прикладами и уволокли с собой.Генералы говорят о подтасовках

Мьянма (Бирма) после получения в 1948 году независимости от Британии в основном находилась под властью военного командования, которое без колебаний подавляло борьбу за установление гражданского правления — даже путем немалой крови. В 2011 году под давлением многолетних экономических санкций со стороны Запада генералы согласились на проведение свободных выборов. На них победили сторонники Аун Сан Су Чжи — дочери легендарного борца за независимость страны и основателя ее вооруженных сил генерала Аун Сана, кумира военных. Что не помешало им 20 лет держать эту женщину под домашним арестом, несмотря на присуждение ей Нобелевской премии мира.

Новой гражданской администрации Мьянмы приходилось лавировать и идти на компромиссы — генералы сохраняли огромные полномочия. Вооруженные силы имеют особый статус в стране, он закреплен в конституции, военные располагают отдельной депутатской квотой в парламенте, они контролируют немалую часть экономики. Однако на последних всеобщих выборах в минувшем ноябре Национальная лига за демократию Аун Сан Су Чжи одержала еще более громкую победу. Ее сторонники получили прочный контроль над парламентом и приобрели реальную возможность пересмотреть конституцию, выбросив оттуда пункты об особых правах военных. Частью плана, как полагают, должно было стать и устранение крайне амбициозного командующего вооруженными силами, старшего генерала Мин Аун Хлайна, который по возрасту был обязан уйти на пенсию.

Фото: ТАСС

Именно это, судя по всему, и толкнуло военных на переворот в ночь на 1 февраля, когда должна была начаться работа нового состава парламента и формирование правительства. Аун Сан Су Чжи и другие руководители гражданской власти были арестованы, многим предъявлены обвинения в коррупции и нарушении санитарного режима — мол, вели свою избирательную кампанию, игнорируя угрозу распространения коронавируса. Генералы считают, что выборы в ноябре прошли с подтасовками. Теперь они обещают навести в стране порядок и провести когда-нибудь новые выборы — сроки не уточняются.

Текстиль и рубины под запретом

Массовые демонстрации против переворота начались уже 6 февраля и идут с тех пор практически ежедневно по всей стране. Поначалу военные не стреляли, но затем пальба на улицах стала нормой, достигнув пика в «кровавую субботу» 27 марта, когда армия отмечала День вооруженных сил. За сутки до него

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военные власти обратились к населению через национальное телевидение с невероятным по откровенности предупреждением: тот, кто попытается испортить торжество, рискует получить пулю в голову.

Угрозы не сработали — улицы городов Мьянмы вновь вскипели демонстрациями под трескотню выстрелов. Было убито, по данным местной печати, 114 человек, включая по меньшей мере шестерых детей.

Запад реагирует на это постепенно усиливающимися санкциями. Вначале США, Евросоюз, Британия и Канада ввели стандартные ограничительные меры в отношении 10 зачинщиков переворота. Но стрельба и кровопролитие не прекращались, и Вашингтон пошел дальше — запретил своему бизнесу операции с двумя холдингами, через которые военные в Мьянме контролируют 150 ключевых компаний в стране, обеспечивающих большой объем экспортной выручки за счет поставок за границу дешевого ширпотреба и драгоценных камней, включая лучшие в мире рубины. Бойкот этих компаний должен ударить по экономической базе генералов.

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С санкциями все непросто

Вслед за этим США приостановили действие торгово-экономического соглашения с Мьянмой вплоть до восстановления там гражданского правления. Вскоре ожидается и лишение ее таможенных льгот при поставке товаров в США, в первую очередь текстиля — основы национального экспорта.

Но с санкциями все не так просто — пока к ним не спешат присоединяться Евросоюз и Япония. Страны ЕС усматривают массу выгод в экономических отношениях со страной с населением почти 54 миллиона человек — это заманчивый рынок и привлекательная площадка для инвестиций с использованием дешевой рабочей силы. Токио тоже имеет очень серьезные интересы в Мьянме, он предоставляет ей крупную помощь на инфраструктурные проекты, включая строительство железной дороги между крупнейшими городами и системы современной канализации. Японцы к тому же очень опасаются, что в случае их ухода Мьянма окажется полностью в руках Пекина, у которого в этой стране могучие экономические позиции.

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Китайский коридор

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Между тем после переворота в Мьянме, по данным работающих там иностранных журналистов, заметно усилились антикитайские настроения — участники движения протеста считают, что за спиной генералов стоит КНР. Пекин действительно уклоняется от резкого осуждения репрессий в этой стране, заявляет о невмешательстве в ее дела, хотя и соглашается на коллективные заявления членов Совета безопасности ООН с выражением озабоченности. В то же время Китай, надо полагать, не поддержит введение международных санкций в отношении организаторов переворота. Мьянма для КНР имеет особое значение — это сухопутный коридор, через который Китай получает стратегически важный для него прямой выход к Индийскому океану, Поднебесная строит там сеть железных и автомобильных трасс от своей границы к побережью.

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Москва выражает обеспокоенность

Москва тоже имеет свои отношения с Мьянмой еще с далеких советских времен, когда военные там даже порывались строить социализм. Вот и на этот раз на праздновании Дня вооруженных сил 27 марта в этой стране присутствовала делегация Министерства обороны РФ во главе с заместителем министра генерал-полковником Александром Фоминым, а на параде по такому случаю прошли российские танки Т-72, бронемашины, в небе появились МиГ-29, Як-130, вертолеты Ми-24, Ми-35, Ми-17.

Впрочем, уже после этих торжеств пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил об обеспокоенности большим количеством жертв в Мьянме, хотя и отметил «давние и достаточно конструктивные связи» с этой страной. По словам пресс-секретаря, их наличие «не означает, конечно, одобрения тех трагических событий», которые происходят там после отстранения гражданского правительства.

Генерал Фомин, кстати, на параде был не в одиночестве — рядом с ним находились представители не только Китая, но и Вьетнама, Индии, Пакистана, Таиланда, Лаоса и Бангладеш. У каждой из этих стран есть свои резоны поддерживать диалог с властями Мьянмы. Индия и Вьетнам, например, как и Япония, не хотели бы одностороннего усиления влияния Пекина в этом регионе. Ну а в Таиланде у власти тоже находятся военные, которые сталкиваются с похожей проблемой достаточно активного гражданского сопротивления.

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Тем временем ситуация в Мьянме осложняется — к поддержке движения протеста все более активно склоняются могущественные национальные меньшинства страны, и некоторые из них имеют неплохо обученные вооруженные формирования.

В ответ военные власти на днях подвергли территории проживания нацменьшинств воздушным бомбардировкам, оттуда хлынули тысячи беженцев, в частности в соседний Таиланд. Администрация фактически автономных национальных районов вполне может дать на это вооруженный ответ — в том числе в союзе с другими противниками переворота. И это, как уже предупредила спецпосланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер, создает реальную угрозу гражданской войны.

Василий Головнин

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