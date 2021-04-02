Эксперт: Предустановка российского софта на гаджеты поддержит отечественных разработчиков

«Этот документ послужит примером для регуляторов других стран, где уже началось обсуждение аналогичных законов. Минцифра и наши законодатели в этой сфере оказались впереди», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Борис Едидин, комментируя вступление в силу закона об обязательной предустановке российских программ на все электронные устройства.

«Это абсолютно правильная, логичная позиция любого развитого государства по защите собственных разработчиков программного обеспечения, для создания условий для реальной конкуренции. Закон отвечает интересам как отраслевого сообщества, создателей национальных цифровых платформ, так и рядовых пользователей», – сказал замгендиректора Института развития интернета Борис Едидин.

Эксперт посетовал, что закон в РФ даже немного запоздал. «У нас достаточно много крупных разработчиков программных продуктов и цифровых платформ, которые долгое время не могли на равных конкурировать с зарубежными партнерами – владельцами технологических платформ», – отметил Едидин.

Собеседник напомнил о том, что за время обсуждения закона многие блогеры пугали прогнозами о том, что зарубежные производители уйдут с российского рынка, лишь бы не выполнять новые правила. «Ничего подобного не случилось. Я не ожидаю и впредь скрытого или явного противодействия закону со стороны зарубежного бизнеса. По духу принятый закон полностью соответствует правилам свободной конкуренции, а они близки кодексу любой компании, занятой бизнесом в этой сфере», – отметил он.

Эксперт напомнил, что с четверга любой, кто покупает в РФ новый смартфон или другой гаджет, сможет рассчитывать на наличие в них обязательного пакета российских программ. Компании-продавцы, не выполняющие этого требования, подвергнутся штрафам и другим мерам наказания со стороны регулятора. «Оценить экономический эффект от закона для развития отечественных разработчиков софта – скажем, увеличение охвата аудитории их программ, рост выручки – можно будет по итогам нынешнего года», – заключил Едидин.

С 1 апреля вступил в силу закон об обязательной предустановке российских программ на ввозимые высокотехнологичные устройства – в том числе на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Как пояснили в пресс-службе Госдумы, это решение будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий, передает RT.

Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявил, что все крупные производители смартфонов готовы выполнять закон о предустановке российского ПО на девайсы. Он добавил, что на устройства будут ставить 15 приложений, которыми пользуются примерно 90% российских пользователей. Это приложения «Яндекса» и Mail.ru Group, сказал глава ведомства. «Мы даем сейчас производителям время на раскачку, но с 1 июля в случае нарушения требований закона продавцы этих устройств будут штрафоваться», – указал Шадаев.

В марте компания Apple договорилась с Минцифры о предустановке на свои устройства приложений от российских разработчиков из утвержденного правительством списка (пользователи смогут легко от них отказаться). Также было анонсировано появление карт «Мир» в Apple Pay.

Ранее Госдума приняла закон о штрафах до 200 тыс. рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения. На начальном этапе разработки закона, два года назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что речь идет об антимонопольной деятельности, которая широко практикуется во всем мире, при этом у РФ нет задачи от кого-то «отгородиться».