 

Трамп начал пользоваться новой интернет-платформой

02.04.2021, 2:04, Новости дня
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Экс-президент США Дональд Трамп начал пользоваться разработанной свои бывшим помощником интернет-платформой для проведения политических кампаний и распространения заявлений, сообщил телеканал Fox News.

По словам источников телеканала, речь идет о платформе Campaign Nucleus, которой создал в 2016 году бывший менеджер предвыборной кампании Трампа Брэд Парскейл. С помощью новой интернет-платформы кандидаты на какие-либо должности или организации могут рассылать заявления для СМИ и сторонников, организовывать публичные мероприятия или онлайн-встречи. Ожидается, что на основе Campaign Nucleus также в перспективе будет функционировать социальная сеть, передает ТАСС.

Как отмечает телеканал, помимо самого Трампа, интернет-платформой Campaign Nucleus стали пользоваться и ряд других политиков из числа республиканцев. Система позволяет им рассылать свои заявления миллионам сторонников. При этом, по данным телеканала, Трамп по-прежнему намерен использовать «собственную платформу» для публикации сообщений в соцмедиа. Речь не идет о Campaign Nucleus, уточняется в материале.

В конце марта Трамп подтвердил намерение запустить собственную интернет-платформу, которая «полностью изменит правила игры».

Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Позже Трамп назвал Twitter «скучным» и отказался возвращаться в социальную сеть.

Президент Франции Эммануэль Макрон счел блокировку аккаунтов бывшего американского лидера в соцсетях «новым насилием». Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение соцсетей заблокировать учетные записи Трампа.



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