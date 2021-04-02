 

В колонию к Навальному приехала корреспондентка RT

02.04.2021, 1:30, Разное
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Врача к нему по-прежнему не пускают.

В колонию к Алексею Навальному приехала корреспондентка RT Мария Бутина, однако врача к политику по-прежнему не пускают, заявила его команда.„

«Вместо врача сегодня в сопровождении видеокамер приехала убогая пропагандистка с канала RT Бутина. Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма»,

— говорится в сообщении. Как отмечает команда Навального, политик «15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров».

Также его соратники рассказали, что за время пребывания в колонии Навальный потерял восемь килограммов. Потерю веса политик связал с тем, что ему не дают спать.

«По документам в колонию он приехал 93 кг, сейчас 85. То есть -8 кг еще до голодовки»,

— подчеркнула команда Навального.

Политик объявил голодовку днем ранее, 31 марта. В своем заявлении на имя начальника колонии Навальный отметил, что он в течение трех недель просит оказать ему медицинскую помощь, разрешить передать ему лекарства и допустить для осмотра врача, однако все его просьбы были проигнорированы. Он напомнил, что у него болит спина и нога, а должного лечения он не получает. Также Навальный пожаловался на психологическое давление в колонии со стороны других осужденных: по его словам, это происходит по поручению начальника колонии.

В управлении ФСИН по Владимирской области подчеркнули, что Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь, а «сотрудники исправительного учреждения неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон».

На прошлой неделе политик сообщил об ухудшении здоровья — у него сильно заболела спина и правая нога. Оппозиционер предположил, что это может быть связано с защемлением нерва «от постоянного сидения в автозаках и «пеналах» в скрюченном виде».

За решеткой Навальный оказался после того, как Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Теперь он проведет 2,5 года в колонии №2 города Покрова во Владимирской области.

Источник: Новая газета



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