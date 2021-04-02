Козак вдвое разбогател и не задекларировал гражданскую жену

Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тарас Козак в декларации о доходах за 2020 год, которая опубликована в Едином госреестре деклараций 31 марта, не указал свою гражданскую жену Наталью Лавренюк.

В документе упоминается один член семьи нардепа – дочь Мария.

Журналисты программы “Схемы” проанализировали декларации политика за 2019-й и 2020 год и пришли к выводу, что денежные активы Козака в прошлом году составили €17 255 985, что вдвое больше, чем в предыдущем году.

Доходы нардепа в 2020 году тоже выросли почти на €3 млн и составили €10 951 334.

Козак два года подряд не указывает в декларациях Лавренюк. Соответственно, документ не содержит информации о ее денежные активах, доходах и имуществе, отметили “Схемы”.

Журналисты “Схем” осенью 2019 года написали, что Козак и Лавренюк находятся в гражданском браке. Они вместе путешествуют, посещают праздники, делят общий быт у них есть ребенок.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, сообщали в Совете нацбезопасности. В тот же день, 19 февраля, Зеленский ввел в действие решение СНБО.

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