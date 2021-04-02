 

Козак вдвое разбогател и не задекларировал гражданскую жену

02.04.2021, 1:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тарас Козак в декларации о доходах за 2020 год, которая опубликована в Едином госреестре деклараций 31 марта, не указал свою гражданскую жену Наталью Лавренюк.

В документе упоминается один член семьи нардепа – дочь Мария.

Журналисты программы “Схемы” проанализировали декларации политика за 2019-й и 2020 год и пришли к выводу, что денежные активы Козака в прошлом году составили €17 255 985, что вдвое больше, чем в предыдущем году.

Доходы нардепа в 2020 году тоже выросли почти на €3 млн и составили €10 951 334.

Козак два года подряд не указывает в декларациях Лавренюк. Соответственно, документ не содержит информации о ее денежные активах, доходах и имуществе, отметили “Схемы”.

Журналисты “Схем” осенью 2019 года написали, что Козак и Лавренюк находятся в гражданском браке. Они вместе путешествуют, посещают праздники, делят общий быт у них есть ребенок.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, сообщали в Совете нацбезопасности. В тот же день, 19 февраля, Зеленский ввел в действие решение СНБО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Против Кличко начата масштабная грязная кампания – Комитет избирателей Украины

24.08 / Ростех представил нейросеть для управления группой боевых роботов

08.12 / “Мы с Пресняковым рыдали. Нас трясло, слезы текли!” Подольская впервые после вторых родов вышла в свет, чтобы поддержать сына

09.07 / Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 42 долларов

28.03 / Кулеба: Франция сейчас может взять на себя лидерскую роль в перезагрузке нормандского формата

19.01 / Через Госцентр занятости ищут работу 459 тыс. украинцев, половина – с высшим образованием

19.08 / В Мали военные подняли мятеж. Арестованы президент и премьер-министр государства

27.03 / В Украине есть мощности для производства вакцины от коронавируса – Радуцкий

15.10 / Навальный и глава его фонда Жданов обжаловали арест имущества

30.01 / Дептранс сообщил об изменениях работы московского метро 31 января

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)