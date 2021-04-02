 

Свитолина проиграла Барти в полуфинале турнира Miami Open

02.04.2021, 1:26, Новости дня
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина 1 апреля проиграла в полуфинале Miami Open австралийской спортсменке Эшли Барти со счетом 3:6, 3:6. Об этом сообщил сайт BTU.

Теннисистки провели на корте почти полтора часа.

“Свитолина оформила в каждом сете по брейку, а на своей подаче проиграла пять геймов. На счету Свитолиной два эйса, одна двойная ошибка, 11 виннеров и 34 невынужденные ошибки. В активе Барти семь эйсов, одна двойная ошибка, 28 виннеров и 28 невынужденных ошибок”, – отметили в сообщении.

По ходу встречи австралийка обращалась за помощью к медикам.

Это был седьмой очный поединок Свитолиной и Барти. Ранее Свитолина пять раз обыграла австралийку, последняя была сильнее в их встрече в финале WTA Finals 2019.

Для Свитолиной это был первый полуфинал в этом сезоне и первый на Miami Open.

“Украинка боролась за свою седьмую победу в матчах с первыми ракетками мира. Выход в финал в Майами обеспечил бы Свитолиной четвертое место в актуальном рейтинге WTA”, – уточнило издание.

Miami Masters – профессиональный теннисный турнир, который проводится в городе Майами-Гарденс (штат Флорида, США). Призовой фонд турнира – $9 млн. В 2021 году турнир проходит с 22 марта по 4 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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