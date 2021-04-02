Володин: Находиться в Грузии россиянам небезопасно

Внутреннюю политику страны сегодня во многом определяет радикализм, констатировал председатель ГД. “И это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему”, – уверен Володин.

Он напомнил, что подобная ситуация произошла вокруг депутата Сергея Гаврилова – главы российской делегации на Межпарламентской ассамблее православия в июне 2019 года.

“Все это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны”, – считает Володин.

Минувшей ночью в Грузии прошли акции протеста из-за визита Владимира Познера. У здания отеля, где остановился журналист, произошли столкновения с полицией, здание забросали яйцами.