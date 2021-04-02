 

Экс-премьер Грузии предсказал экономические потери из-за выдворения радикалами Познера

02.04.2021, 1:10, Новости дня
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Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал экономические потери для страны из-за выдворения радикалами – сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили российского тележурналиста Владимира Познера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Заявив о «неприемлемости» сделанных ранее заявлений Познера, которые не подразумевают территориальную целостность Грузии с учетом Абхазии и Южной Осетии, Георгий Квирикашвили предложил посмотреть на случившееся с прагматической точки зрения.

По его словам, Грузия рассчитывает восстановить туризм в первую очередь за счет соседей, с которыми имеет сухопутную границу. «Из этих четырех стран (Турция, Азербайджан, Армения, Россия) пропорционально больше всего туристов мы имеем из России. Это сухие факты», – сообщил он.

«Таким образом, вчерашний вечер и перешедшие все границы реакции (на приезд Познера ­– прим. ВЗГЛЯД) непременно повредят поступлению валюты, которую мы могли получить за счет туристов из России», – считает бывший премьер.

«К сожалению, последствия будут разрушительными для находящегося в затруднительном положении населения Грузии», – сказал он.

Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси российского тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен из страны радикалами.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов. При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.

Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.



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