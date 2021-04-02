США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины

Соединенные Штаты обеспокоены «дестабилизирующими» действиями РФ на востоке Украины, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Дестабилизирующие действия РФ подрывают намерения по деэскалации [конфликта на востоке Украины], которые были достигнуты в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года», – приводит утверждение Прайса ТАСС.

«Кроме того, мы в курсе сообщений украинских военных о передвижении российских подразделений на границе с Украиной», – сообщил представитель Госдепартамента США. По его словам, Вашингтон обсуждает «свою обеспокоенность этим усилением напряженности и нарушением режима прекращения огня с союзниками по НАТО».

Прайс отказался пояснить, есть ли у американской стороны какие-либо свидетельства того, чтобы российские войска переходили границу с Украиной. «Я не буду углубляться в эту тему. Я оставлю возможность министерству оборону говорить о любых тактических передвижениях. Я же говорю о нашей более общей обеспокоенности этой эскалацией со стороны России», – сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США.

На просьбу уточнить, подразумевает ли он в таком случае под эскалацией передвижение российских войск на границе с Украиной внутри российской территории, Прайс сказал: «Я думаю, что мы возражали бы против агрессивных действий, цель которых – запугать или поставить под угрозу наших партнеров на Украине», – ответил американский дипломат.

Прайс фактически уклонился от ответа на повторный вопрос о том, о каких именно действиях идет речь, если российские войска остаются на территории России. При этом он вновь повторил, что речь идет о «конкретных действиях, которые имеют место на востоке Украины», не пояснив, считает ли Вашингтон эскалацией само передвижение российских войск на границе.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил: «Мы осуждаем недавнюю эскалацию на востоке Украине. Это недавно привело к гибели четырех украинских военнослужащих. Мы следим за ситуацией в том, что касается сообщений украинских военнослужащих о размещении российских ВС вдоль границы. Мы весьма внимательно следим за этим и, безусловно, призываем Россию быть более прозрачной».

Накануне в Кремле призвали не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе, отметив, что РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность стран НАТО.

Ранее полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.