Адвокат признал нахождение блогера за рулем в момент ДТП на Садовом

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02.04.2021, 1:10, Новости дня
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Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) действительно находился за рулем в момент ДТП на Смоленской площади в центре Москвы и вылетел на встречную полосу при попытке уйти от столкновения с другим автомобилем, сообщил адвокат задержанного Сергей Жорин.

«Эдвард сотрудничает со следствием. Он подробно рассказывает о случившейся трагедии», – приводит слова адвоката ТАСС.

«Он действительно был за рулем и вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Вину же его установит следствие и суд, а также результаты комплекса следственных мероприятий, – рассказал он. – Эдвард готов оказывать помощь потерпевшим вне зависимости от признания его виновным. Сейчас его везут в ИВС на Петровке».

Ранее в Департаменте транспорта Москвы Москвы назвали блогера Эдварда Била (Эдуард Биль) виновником аварии на Садовом кольце в Москве, серийным нарушителем ПДД, избегавшим ответственности мошенническим способом.

Напомним, в четверг на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой, один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер сообщил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте.

Однако, по сообщениям СМИ, свидетели аварии утверждают, что в момент ДТП видеоблогер все же находился за рулем Audi, а позже пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП.

В ГИБДД по столице подтвердили, что причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, автомобиль, из-за которого произошло столкновение, в 2021 году свыше 400 раз нарушал скоростной режим.

Дело о ДТП на Смоленской площади взял на личный контроль прокурор Москвы Денис Попов.



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