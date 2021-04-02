 

Мнение: Значит, не только мне дебильные прозвища не нравятся.

02.04.2021, 0:48, Разное
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Перечитывал недавно “Республику ШКИД” и заметил, что там один из героев (и он же автор), Лёнька Пантелеев, “лез с кулаками” на тех, кто его “Налётчиком” называл, потому что хотел покончить со своим прошлым. И подумал, что я ведь точно также терпеть не могу, когда меня альтернативно одарённые за внешность “педиком” или “бабой” в интернете за внешность обзывают. Слава Богу, что существует волшебный бан. Но, блин, я вот не понимаю этого и никогда не пойму, вроде взрослые мужики все, а как в детском саду, ё-моё! У меня вот племянник в первый класс пойдёт, так и то ему не придёт в голову кого-нибудь за внешность дразнить, косоглазых там или рыжих! А эти, блин, прямо готовы загнобить за “голубую” внешность, которую я вообще-то не выбирал которая их никак на самом деле не касается. Вот не стыдно, а? Взрослые же всё-таки люди! Или что, верно всё-таки говорят, что к некоторым возраст приходит только один, без умственного развития?

Источник: Достало



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