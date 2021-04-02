В Украине обнаружили “южноафриканский” штамм коронавируса, глава Пентагона обсудил с Тараном российскую агрессию. Главное за день

“Южноафриканский” штамм коронавируса уже в Украине

В двух регионах Украины обнаружен “южноафриканский” штамм коронавируса SARS-CoV-2, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. “Британский” штамм уже распространился по всей Украине, отметил он.

Новый “коронавирусный” рекорд в Украине

31 марта в Украине от коронавируса умерло 407 человек – это самый высокий суточный показатель с начала эпидемии. За сутки в Украине подтвердили 17 569 новых случаев коронавирусной инфекции.

Минздрав и Киевская школа экономики прогнозируют стабилизацию ситуации в середине апреля.

Ситуация на Донбассе

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что РФ завершает подготовку комплекса мероприятий для провокации украинских военных на ответ на враждебные действия оккупантов вдоль линии соприкосновения на востоке страны.

В Офисе президента Украины заявили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. Президент Украины Владимир Зеленский связал обострение на Донбассе с санкциями против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и поддержкой Украины международными партнерами. По его словам, украинская сторона готова к любым провокациям российских оккупантов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что нынешняя эскалация со стороны РФ является системной и самой масштабной за последние годы. Он отметил, что Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования.

Глава Пентагона позвонил Тарану

1 апреля министр обороны Украины Андрей Таран провел телефонный разговор с главой минобороны США Ллойдом Остином. Таран рассказал американскому министру о ситуации на Донбассе. Остин заверил, что США не оставят Украину в случае эскалации со стороны РФ.

Филимонова отправили под домашний арест

Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест лидера движения “Гонор” Сергея Филимонова за действия во время акции 20 марта возле Офиса президента в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. По данным следствия, во время акции Филимонов якобы бросил зажженный файер в сторону здания.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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