 

Минобороны запустило в соцсетях хештег #Україна_31_й_член_НАТО

02.04.2021, 0:32, Новости дня
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Министерство обороны Украины запустило в социальных сетях хештег #Україна_31_й_член_НАТО. 

Пресс-служба Минобороны опубликовала 1 апреля пост в Facebook о встрече министра обороны Андрея Тарана с атташе по вопросам обороны США Бриттани Стюарт, сопроводив пост новым хештегом.

Скриншот: Міністерство оборони України / Facebook

В сообщении Минобороны на странице в Twitter о телефонном разговоре Тарана с главой Пентагона Ллойдом Остином также использовали новый хештег.

* З ініціативи американської сторони відбулась телефонна розмова Міністра оборони України Андрія Тарана з Міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.

Більше https://t.co/8QfktfVNF4#Україна_31_й_член_НАТО#Ukraine_31st_NATO_member pic.twitter.com/cuGmoW9Z2Q

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 1, 2021

На странице Минобороны в Facebook 1 апреля опубликовали пост о неизменности курса Украины на вступление в НАТО.

“Через три дня – 72-я годовщина НАТО. Украина четко очерчивает свои амбиции получить план действий по членству в НАТО на саммите Альянса в 2021 году”, – отметили в сообщении.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/3992053194190489

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Военно-политический блок НАТО основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты Европы от советского влияния. Изначально в Североатлантический альянс входило 12 стран, сегодня членами НАТО являются 30 государств, в том числе постсоветские Литва, Латвия и Эстония.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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