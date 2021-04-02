 

Тихановская: Крым – украинский

02.04.2021, 0:32, Новости дня
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью “Европейской правде”, которое вышло 1 апреля, заявила, что Крым – территория Украины.

“Крым – украинский”, – сказала она.

Журналист отметил, что раньше от нее звучали более размытые формулировки по этому вопросу.

“Когда говоришь неопределенно – это не значит, что ты ошибаешься. Ты просто говоришь дипломатическим языком. Сейчас я четко сказала, ответила на вопросы”, – сказала политик.

На вопрос, готова ли она повторить это, когда приедет в Киев, Тихановская ответила: “Конечно”.

Во время предвыборной кампании, в ходе которой Тихановская боролась за пост президента Беларуси, она сначала отказалась комментировать российскую оккупацию Крыма, а позже озвучивала позицию, принятую в Беларуси, о том, что Крым де-юре украинский, а де-факто российский.

11 февраля 2021 года Тихановская во время онлайн-встречи с украинскими народными депутатами, членами межфракционной группы “За демократическую Беларусь” заявила, что аннексированный Крым является частью Украины, но несколько лет де-факто контролируется Россией.

В интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону в феврале Тихановская сказала, что ей нужно особое мужество, чтобы говорить о принадлежности Украине оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Юридически Беларусь не признавала Крым территорией России.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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