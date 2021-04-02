“Что-то свистело над головой, но я не обращала внимания”. Медик ВСУ рассказала, как спасла раненого под Шумами

26 марта военный медик Светлана Землина спасла украинского военносдужащего, который был ранен под Шумами Донецкой области после обстрела боевиками. Об этом 31 марта сообщил штаб операции Объединенных сил

Девушка увидела, что несколько бойцов лежали неподвижно и решила доползти до военных, которые были живы.

“Ранеными оказались два опытных сапера, которые с группой прибыли на разминирование. Девушка оценила обстановку и поползла к тому, у кого из руки, ноги и из бока текла кровь, он был в сознании. Второй движением показал, что в помощи не нуждается. Светлана на руку и ногу сапера наложила турникеты, чтобы остановить кровотечение”, – отметили в посте.

Наложить турникеты помогли сержанты, потому что раненый намного крупнее Землиной. Они стали оттягивать раненого в укрытие. Боец был в сознании и выполнял команды медика. Все это время, по информации штаба ООС, вражеский огонь не прекращался.

“Что-то свистело над головой, но я не обращала на то внимание. Нужно было спасать раненых”, – рассказала медик.

В штабе отметили, что сержант Землина – опытный боевой медик. Девушке 24 года, она более трех лет служит в горно-штурмовой бригаде “Эдельвейс”. После окончания Ровенского медицинского колледжа она единственная из группы пошла в военкомат.

За личное мужество и героизм командование части представило Землину к награде.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1089537918205490

Журналист “Подробностей” Игорь Левенок 30 марта написал в Facebook, что Землина могла бы “в уютной городской больнице делать себе потихоньку врачебную карьеру”.

“А могла бы и вовсе махнуть в Польшу и получать там зарплату врача в десять раз больше, чем у нас. Но, сейчас она здесь. Вместе с нашими защитниками месит грязь во влажных окопах под Горловкой”, – отметил он.

Левенов уточнил, сколько весит девушка, вытянувшая бойца из-под обстрела врага. Землина ответила, что ее вес – 48 кг.

“Я просто сделала, что могла”, – сказала медик.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3712168555525731&id=100001978699952

26 марта российские военные из минометов обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Шумы. В результате минометного огня погибло четверо украинских военнослужащих и двое были ранены.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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