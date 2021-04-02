Тихановская: Режим Лукашенко обязательно падет, это вопрос времени

Лидер белопусской оппозиции Светлана Тихановская уверена, что “режим” Александра Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, падет. Об этом она сказала в интервью “Европейской правде”, которое вышло 1 апреля.

“Он обязательно падет, это вопрос времени и количества жертв – людей, которыми режим готов пожертвовать ради сохранения власти одного человека”, – сказала политик.

Но, по ее словам, сознание белорусов уже изменилось

“Они сами изменились и уже не смогут жить в такой стране. Они увидели столько насилия, столько жестокости и неуважения со стороны режима, с этим уже не смирятся. Именно эта воля белорусского народа, его уверенность в изменениях и желание лучшей жизни для своих детей и для себя дает мне уверенность в том, что режим падет”, – сказала она.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси. В конце февраля он говорил, что ни один его ребенок не будет президентом Беларуси после него.

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