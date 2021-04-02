Euronews – COVID-19 подрывает психическое здоровье молодых европейцев

Связанные с пандемией ограничения спровоцировали рост психических заболеваний в Европе, причём особенно заметно эта тенденция проявилась среди детей и подростков. Во Франции госпитализация пациентов в возрасте до 15 лет выросла на 80%, в Бельгии складывается аналогичная ситуация. При этом очереди на приём к врачу приходится ждать до трёх месяцев, передаёт Euronews.

Больницы в странах Евросоюза лечат пациентов не только с с коронавирусом. Ограничения, связанные с пандемией, привели к росту психических заболеваний, особенно у детей и подростков. Во Франции госпитализация людей в возрасте до 15 лет увеличилась на 80 процентов. Та же тенденция наблюдается и в Бельгии.

В брюссельской больнице Erasme количество запросов на консультацию с сентября увеличилось втрое. Очередь на приём, которого можно прождать до трёх месяцев, стабилизировалась — и составляет около 30 человек.

Самая многочисленная группа пациентов жалуется на чувство тревоги, потерю ориентации, тоску. Детский психиатр Мари Деляе называет и более серьёзные патологии.



МАРИ ДЕЛЯЕ, детский психиатр: У второй группы — проблемы с расстройством пищеварения, типа анорексии. У нас есть молодые люди, которые похудели на 20 килограммов — и чьи родители этого не осознали. У третьей группы — более серьёзная депрессия или даже психоз, с манией преследования и присутствием некоторой паранойи.

Чтобы оказывать помощь этому увеличивающемуся контингенту, больница Erasme изменила свои методы работы: госпитализации стали короче, но интенсивнее.

17-летний Артюр два года находился под врачебным наблюдением как страдающий синдромом дефицита внимания. Он испытал облегчение, когда из-за карантина его школу закрыли, потому что ходить на уроки ему было невыносимо.



АРТЮР КЕСТЕЛУТ, учащийся старших классов: Я ставлю будильник, чтобы он звонил второй раз через 10 минут — но через 10 минут я опять впадаю в дрёму. И так несколько раз, пока в конце концов не проснусь. Ещё сложнее вставать, собираться, заходить в класс и думать, что там нужно сидеть три часа! Я сижу на скамейке и просто жду. Когда я в школе, я жду возможности делать то, что я хочу. Если кто-то из друзей скажет мне «давай прогуляем!», я отвечу «да, давай прогуляем». Потому что я не люблю ходить в школу.

Растущее чувство вины и вся обстановка локдауна угнетающе действует на Артюра. Он не готовится к трудовой или семейной жизни.



АРТЮР КЕСТЕЛУТ: У меня нет мотивации делать то, что я делал раньше. Когда мне приходится это делать, у меня ухудшается настроение. Я ворчу, становлюсь раздражительнее, вот и всё.

Артюр уверен, что при помощи врачей и близких он станет нормальным парнем, когда жизнь вернётся в нормальное русло. А службы здравоохранения готовятся к работе после пандемии. Молодёжь нужно защищать от психологических последствий COVID-19 и от других заболеваний, риск которых возрос. Но пока в Бельгии действуют самые жёсткие ограничения.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2021 года.