 

Коронавирус в России: за сутки выявили более 9 тысяч новых случаев

02.04.2021, 0:22, Разное
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В оперативном штабе рассказали, что за минувший день в стране выявили 9 169 заразившихся коронавирусом. У 13,3% из них болезнь протекает без симптомов. Выздоровели 10 247 человек, скончались 383 пациента.

Больше всего новых случаев – 2 151 – подтвердили в Москве. В первую тройку регионов по COVID-19 также попали Санкт-Петербург и Московская область, где обнаружили 710 и 560 заразившихся соответственно.

Новые случаи выявили в 84 регионах страны. Наименьшее число больных зарегистрировали в Еврейской автономной области (3 заразившихся), Магаданской области (1 заразившийся) и Республике Тыва (1
заразившийся).

Таким образом, общее количество россиян, подхвативших коронавирус, сегодня составляет 4,554 миллиона. Вылечились и покинули больницы 4,176 миллиона граждан. Жертвами инфекции стали 99 233 пациента.

С конца прошлого года во всех регионах страны действует масочный режим. Россиян просят носить средства защиты в общественном транспорте и такси, в магазинах и аптеках, на парковке и в лифтах.

18 января в стране была запущена масштабная вакцинация. Привиться от COVID-19 могут все категории граждан. Сегодня известно о трех официально зарегистрированных российских препаратах – “Спутник V”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”.



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