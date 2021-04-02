 

Протест в Белоруссии превратился в активное и несгибаемое подполье – анонимный телеграм-канал

02.04.2021, 0:22, Разное
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30 марта президент Белоруссии провел совещание, на котором обсуждались вопросы перераспределения полномочий между органами власти. В ходе выступления Александр Лукашенко сообщил о провале протестов. Политик подчеркнул, что власть смогла устоять, несмотря на сильное давление.

С этим утверждением не согласился автор телеграм-канала “Минская семибоярщина”. По его мнению, протестующие не опустили руки. В обществе продолжает расти ненависть к действующему режиму. При этом открыто выражать свое недовольство белорусы не спешат, так как опасаются новых репрессий.

“Протест превратился в активное и несгибаемое белорусское подполье”, – заявил источник.

Автор телеграм-канала уверен: у нынешней власти Белоруссии нет будущего. Последней каплей для оппозиции могут стать местные выборы, референдум по поправкам в Конституцию или девальвация рубля. “Иллюзорность стабильности текущего положения очевидна”, – заключил источник.

Обстановка в Белоруссии накалилась в августе прошлого года. Сторонники оппозиционера Светланы Тихановской сообщили о фальсификации выборов президента и потребовали отставки Александра Лукашенко. Глава страны опроверг сообщения о подтасовке голосов и назвал прошедшее голосование честным.



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