 

Глава ДНР объявил первый в республике призыв на военную службу

02.04.2021, 0:00, Новости дня
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о призыве граждан на военную службу.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994–2003 годов рождения, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом ДНР от 13 февраля 2015 года № 08-IHC «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу», – приводит текст указа «Донецкое агентство новостей».

В соответствии с документом на прохождение службы в ряды Народной милиции ДНР направят 200 человек из числа призывников сроком на шесть месяцев.

Указом предписано утвердить основной и резервный составы призывных комиссий районов, городов, а также районов в городах. Местным властям совместно с военным комиссариатом поручено провести мероприятия по призыву, Минздраву республики – определить перечень медицинских учреждений для организации стационарного и амбулаторного обследования и лечения призывников. Указ подписан и вступил в силу 25 марта. Контроль за исполнением указа возложен на военного комиссара ДНР Александра Мальковского.

Напомним, в четверг представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинил вооруженные формирования Украины в обстреле территории Донецкой народной республики минами калибром 120 миллиметров.

Ранее полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.



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