Мнение: Генштаб ВСУ объявил о начале наступательной операции на Донбассе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины объявил о завершении подготовки к началу наступательной операции и переходе непосредственно к наступлению на позиции ДНР и ЛНР в Донбассе. По заявлению Руслана Хомчака, в настоящий момент украинские силы, а речь на сегодняшний день идёт уже о 100 тыс. военнослужащих, полностью готовы к проведению атак.

«ВСУ сегодня готовятся к разным вариантам и, конечно, мы готовимся к наступлению. Мы создаем учебные базы, нам помогают партнеры. Потому что по-другому нельзя. Если вы спросите, мы сегодня готовы? Готовы. Надо просчитывать последствия, силы, резервы, способности государства. Надо оценить риски. Если мы будем сегодня воевать с теми, кто там есть, — конечно, у нас есть очень много шансов достичь цели», — заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

По некоторым данным, отсутствие указа со стороны украинского президента Владимира Зеленского связано с тем, что до недавнего времени в Донбасс всё ещё перебрасывалась военная техника и вооружение, в том числе и принадлежащие Североатлантического альянсу, однако, на сегодняшний день украинские силы сконцентрированы практически на всех направлениях демаркационной зоны в Донбассе.

В случае масштабного наступления на донбасские республики, по словам главнокомандующего, погибнет очень много местного гражданского населения, но такова цена единства свободной УКРАИНЫ”.

Более подробней с заявлением этого “Генералиссимуса” можно ознакомиться Здесь, информация свежая, от 30 марта 2021 года.

Что можно сказать, впрочем ничего, произойдёт то, что должно произойти.

Бешенство известно человечеству уже более 500 лет. Болезнь долго считалась смертельным заболеванием, не поддающимся лечению. Первая эффективная терапия стала возможна ближе к концу 19 века, когда была разработана вакцина от бешенства. Если животное или человек не вакцинированы, полное выздоровление наступает редко. Бешенству подвержены все теплокровные существа.

Есть ли признаки бешенства у подобных особей, есть, они проявили себя в полной мере на Майдане в Киеве.

Плюсом ко всему концентрация угарного газа от пылающих автомобильных шин дала им закрепляющий эффект.

Проявление бешенства происходит не сразу, но оно всегда идёт по нарастающей.

Несмотря на то, что бешенство является одной из древнейших инфекций, тенденции к ее снижению до настоящего времени нет, как не разработаны и эффективные средства для лечения. Бешенство остается смертельно опасным заболеванием.

Что делать, если вы столкнулись с больным животным?

Не паниковать, не следует показывать животному, что вы испугались.

Надо быстро принять решение как обезопасить себя от его нападения и принять меры по его уничтожению.

Бешеных собак на Руси всегда отстреливали.

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