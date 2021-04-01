 

АПЛ класса Typhoon – гордость ВМС США

01.04.2021, 23:50, Разное
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David Hambling  Contributor

Ветеран вооруженных сил, недавно посетивший местный ветеранский медицинский центр заметил в вестибюле плакат ВМС США, который выглядел как ранняя первоапрельская шутка. Потому что на  плакате,  рядом с изображениями американских моряков, кораблей ВМС США и реактивного самолета Blue Angel F / A-18 была  помещена фотография  подводной лодки, которая выглядела здесь  немного неуместно. Потому что это  была не американская подводная лодка,  это  была русская АПЛ

Подводная лодка в верхнем левом углу – это  явно  русский “Тайфун” – если вы разбираетесь в подводных лодках.] ПОЛ ЛАЦЦАРОТТИ

Немногие люди  заметили бы  ошибку, но Пол Лаццаротти  всю  жизнь увлекался подводными лодками. Ещё  мальчишкой он писал выжившим во время Второй мировой войны командирам подводных лодок и даже встретил командира Эдварда Бича, написавшего классический «Run Silent, Run Deep». Он мгновенно опознал [изображенную на пракате] подводную лодку. Можно сказать, только с одного пинга .

Российская АПЛ класса Typhoon  – это  монстр, самая большая подлодка из когда-либо построенных  в  мире. Её длина составляет 574 фута, а подводное  водоизмещение 48 000 тонн  – это почти в три раза больше, чем у американских  подлодок  класса Ohio . Тайфун также хорошо известен фанатам кино как  корабль, которым командует Шон Коннери в  «Охоте за Красным Октябрем»,  фильме  в котором дезертировавший командир Марко Рамиус пытается привести  свою подводную лодку – специальный «Тайфун», оснащенный новой сверхсекретной технологией, в Америку. уклоняясь от советских преследователей. 

Лазаротти сказал Forbes, что ошибка на плакате  скорее повеселила  чем рассердила  его  и  он  поделился фотографией с группой энтузиастов подводных лодок в Интернете, которые  предсказуемо нашли плакат забавным. Вскоре изображение было скопировано и быстро появилось в Твиттере. Он попросил копию  плаката  в департаменте по делам ветеранов, в  офисе  отвечающем за настенное искусство, и в итоге получил звонок с  извинениями от их команды по связям с общественностью, которые знали о проблеме. 

«Я сказал им, что я не расстроен или что-то в этом роде», – говорит Лаццаротти. «Меня  просто позабавила эта ошибка». 

Russian Typhoon, безусловно, является кораблем ВМФ  РФ , но не ВМС США. ПОЛ ЛАЦЦАРОТТИ

Они объяснили, что плакат был скомплектован  с использованием фотографий  изготовителя, у которого был ограниченный набор фотографий подводных лодок с достаточно высоким разрешением. Очевидно, они не были знатоками  подводных лодок и выбрали не ту. Плакат проверяли несколько человек, но, к сожалению, проверочная версия была размером всего 11 на 8,5 дюймов, и подводная лодка не была идентифицирована. Как  и  положено  подводной  лодке.  

Они сказали Лаццаротти, что исправленная  версия плаката готовится.

Тем временем фотография плаката  совершила  онлайн-путешествие и добралась до российской социальной сети Telegram, что дало россиянам возможность прокомментировать, насколько Америка завидует их подводным лодкам. Тема о плакате на  Reddit представляла собой смесь фейспалма об ошибке и обнаруживающих некоторое знакомство с темой комментариев со ссылкой на The Hunt for Red October, предполагающих, что субмарина действительно находилась во владении США.  

«Ну… мы получили его несколько лет назад», – отметил один из комментаторов, добавив: «Я смотрел документальный фильм всего несколько недель назад». 

По словам Х.И. Саттона, который ведет сайт  посвященный  подводной войне  Covert Shores  и который написал книгу о распознавании подводных лодок, ошибки в идентификации  подводных лодок  нередки.  

Саттон отмечает, что самыми  частыми “злоумышленниками”  являются СМИ, которые сопровождают  истории совершенно  неподходящими  к  ним   картинками. По  доброте душевной  он извиняет их тем, что иногда это может происходить по причинам авторского права, когда редакторы не могут получить нужное изображение и достать стандартную «подводную» картинку. Как, например, истории о USS Connecticut, которая  недавно пострадала  от заражения клопами,  можно было  проиллюстрировать фотографиями других подводных лодок. 

Однако Саттон также видел вопиющие случаи, когда военно-морские организации использовали изображения Тайфуна в своей литературе, принимая их за подводную лодку США, хотя уж  им то  следовало бы знать лучше. 

«АПЛ  класса  «Тайфун»- самая большая подводная лодка в мире и, вероятно, самая узнаваемая, – говорит Саттон. «У неё отчетливый силуэт, не похожий ни на какой  другой». 

Он упоминает некоторые заметные ошибки, но попросил не называть виновных, чтобы не  ставить их в неловкое положение. Ясно, что это то, чего нужно остерегаться всем участникам, и книга Саттона может пригодиться. 

Лаццаротти, однако, более склонен к снисхождению, признавая, что не каждый может так легко отличить американскую лодку типа «Вирджиния» от российской  класса Yankee или подводную лодку типа «Seawolf» от «Дельты». 

«Это была непреднамеренная  ошибка», – говорит Лаццаротти. «Подводные  лодки  –  это,  в  основном, просто  большие  трубы,  и если вы их  не знаете то  все они похожи  друг на друга».

https://www.anekdot.ru/last/story/#5

Что ни говорите, а Фейсбук – это помойка. И только одно мешает мне окончательно покинуть это вечно восторженное стадо – это дюжина действительно творческих людей, которые зачем-то постят там свои работы.

И вот что случилось на днях. Просматриваю одну околовоенную группу (где в основном – американцы, и чуток канадцев с англичанами). И там вижу фото транспортного самолета, вокруг которого из облака ракет (тепловых ловушек) сделаны как бы крылья, как их рисуют на иконах.

А подпись гласит, что на фото мы видим красивую американскую традицию. Каждый раз, когда C-130 “Геркулес” возвращается в Штаты с останками павших, он перед посадкой выбрасывает вот такие “крылья ангела”, салютуя героям.

И бесконечные лайки. Патриотические девизы. Восхищения доблестью, стандартные ангелочки, незабудемнепростим…

Вроде ничего особенного.

Но я помню, что уже видел это фото. И зачем-то трачу полчаса на поиски первоисточника. Нахожу это фото. Снято на российском авиашоу.

После чего пишу им: ребята, здесь изображен российский самолет Ил-76. Я уважаю традицию, вашу армию с авиацией и флотом, скорблю и печалюсь, но все же истины ради надо сменить фото на настоящее. Ведь ерунда получается: если эта традиция реально существует, то следует признать, что американские гробы свозят на воздушный парад в подмосковный Тушино…

На меня моментально обрушивается минометный залп возмущенного англоязычного говна.

Неожиданно приходит помощь. Кто-то пишет, что, как бывший пилот, он видит, что это хвост именно русского самолета (горизонтальный стабилизатор наверху).

Пауза. Затем бан мне. Потом – тому, кто поддержал.

А лента продолжается: ой, слава-слава-слава…..



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