Более 30% российских врачей рассказали о дефиците доз вакцины от коронавируса

В РФ 34% медиков сообщают о нехватке доз препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции, следует из данных социологического опроса «Левада–центра»*.

При этом, согласно исследованию, показатель доступности вакцинации сильно разнится от региона к региону. В то время как в Москве большинство врачей (64%) сообщают о наличии свободных мест (слотов) в очереди для желающих сделать прививку, в Уральском регионе только 15% опрошенных медиков убеждены в доступности массовой вакцинации.

На данный момент в РФ вакцинировалось 5% населения. Главной причиной низкого темпа вакцинации в стране 52% медиков назвали негативное отношение россиян к прививкам в целом. 46% опрошенных отметили недоверие жителей к существующим российским вакцинам. Еще 38% медиков убеждены, что проблема в дефиците препарата в регионах.

При этом большинство врачей в стране позитивно относятся к самой распространенной вакцине — «Спутнику V». 69% медиков выразили свою уверенность в безопасности и эффективности этого препарата. В отношении других вакцин показатель доверия ниже.

Для исследования сотрудники «Левада–центра» вместе с профессиональным сообществом «Врачи РФ» опросили 1850 медицинских специалистов из 83 регионов Российской Федерации.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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