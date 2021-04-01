 

Главред – украинский генерал предупредил об опасности удара по флангам со стороны России

01.04.2021, 23:34, Новости дня
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Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь считает, что РФ вряд ли готовит военную операцию против Украины, однако Киеву нужно быть наготове. Как пишет «Главред», Гвоздь отметил, что в последние годы русские проводят перегруппировку войск у украинских границ, а у Украины нет достаточных сил для обороны флангов, на которых может произойти потенциальное наступление противника.


Reuters

Россия в последние годы размещает всё большее число войск у украинских границ, однако на данный момент вряд ли можно сказать, что Москва готовит новую военную операцию против Украины. Впрочем, пишет «Главред», как рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Виктор Гвоздь, опасность для украинского государства учений «Запад-2021» состоит в том, что у Киева нет военных группировок для обеспечения безопасности флангов. Также опасна и отработка россиянами стратегических десантных операций.

«Не первый год мы видим, что развёрнуты серьёзные группировки на нашей границе. РФ за это время нарастила три армии — первую, восьмую и двадцатую — на наших границах. Первая и двадцатая стоят на направлении Белоруссии, а восьмая — это южный военный округ», — уточнил Гвоздь.

Также он акцентировал внимание на том, что, когда у границ проводятся такие военные учения, как «Запад-2021», Украине следует обеспечить безопасность флангов, на которых может произойти потенциальное наступление противника. Однако у Киева нет военных группировок для проведения таких операций.

«Когда готовятся и планируются такие учения, надо обеспечить безопасность флангов, и здесь есть элементы, которые опасны для нас. Безопасность флангов — это оккупированные территории Донецкой и Луганской области, и они могут планировать удар с юга из Крыма и в районе Харькова с севера, чтобы отсечь с двух сторон эту группировку. Это как один из сценариев. А есть ли соответствующие группировки для проведения операций? То, что я имею из открытых источников, — нет», — считает эксперт.

Также он добавил, что российские учения будут включать элементы стратегической десантной операции, и они также представляют опасность для Украины, поэтому Киеву нельзя оставаться спокойным.

«Здесь также есть опасность, потому что мы видели пролёт дальней авиации РФ вдоль наших границ и в Белоруссии. Где-то повернуть из Белоруссии в районе украинской границы — 15 минут подлёт до Киева», — подчеркнул Виктор Гвоздь.



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